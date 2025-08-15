Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 15.08.25 7h00 Às 16h, o Liverpool jogará contra o Bournemouth pela Premier League (X/ @LFC) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (15/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Série B do Brasileirão e outras competições internacionais. Às 16h, o Liverpool jogará contra o Bournemouth pela Premier League. Já às 20h, o Amazonas enfrentará o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Série B. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Aldosivi x Belgrano - 15h30 - AFA Play Instituto x Unión de Santa Fe - 19h - AFA Play Racing x Tigre - 21h - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro Série B Amazonas x América-MG - 20h - Disney+ Campeonato Brasileiro Feminino Corinthians x Bahia - 21h - TV Brasil, Globoplay e SporTV Campeonato Espanhol - La Liga Girona x Rayo Vallecano - 14h - Disney+ Villarreal x Real Oviedo - 16h30 - Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Liverpool x Bournemouth - 16h - ESPN e Disney+ Campeonato Português AVS SAD x Casa Pia - 11h30 - Sem informações Copa da Alemanha Sonnenhof x Bayer Leverkusen - 13h - ESPN 4 e Disney+ Saarbrücken x Magdeburg - 13h - Sem informações Gütersloh x Union Berlin - 13h - Sem informações Arminia x Werder Bremen - 15h45 - Sem informações Coppa Italia Empoli x Reggiana - 13h - Youtube (SportyNet) Sassuolo x Catanzaro - 13h30 - Youtube (SportyNet) Lecce x Juve Stabia - 15h45 - Youtube (SportyNet) Genoa x Vincenza - 16h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Liverpool e Bournemouth; veja o horário O jogo entre Liverpool x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Amazonas e América Mineiro; veja o horário O jogo entre Amazonas x América-MG terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h. Onde assistir ao jogo de Corinthians (F) e Bahia (F); veja o horário O jogo entre Corinthians x Bahia (F) terá transmissão ao vivo pela Globoplay e pela SporTV, às 21h. Onde assistir ao jogo de Racing e Tigre; veja o horário O jogo entre Racing x Tigre terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 13h - Sonnenhof x Leverkusen - Copa da Alemanha 16h - Liverpool x Bournemouth - Premier League 21h - Racing Club x Tigre - Campeonato Argentino SporTV 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão Feminino Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 13h - Sonnenhof x Leverkusen - Copa da Alemanha 13h - Girona x Rayo Vallecano - La Liga 16h - Liverpool x Bournemouth - Premier League 16h30 - Villarreal x Real Oviedo - La Liga 20h - Amazonas x América-MG - Brasileirão Série B 21h - Racing Club x Tigre - Campeonato Argentino Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta sexta-feira. Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo 