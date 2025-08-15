Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (15/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Série B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 16h, o Liverpool jogará contra o Bournemouth pela Premier League. Já às 20h, o Amazonas enfrentará o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Série B.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Aldosivi x Belgrano - 15h30 - AFA Play Instituto x Unión de Santa Fe - 19h - AFA Play Racing x Tigre - 21h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

Amazonas x América-MG - 20h - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

Corinthians x Bahia - 21h - TV Brasil, Globoplay e SporTV

Campeonato Espanhol - La Liga

Girona x Rayo Vallecano - 14h - Disney+ Villarreal x Real Oviedo - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Liverpool x Bournemouth - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Português

AVS SAD x Casa Pia - 11h30 - Sem informações

Copa da Alemanha

Sonnenhof x Bayer Leverkusen - 13h - ESPN 4 e Disney+ Saarbrücken x Magdeburg - 13h - Sem informações Gütersloh x Union Berlin - 13h - Sem informações Arminia x Werder Bremen - 15h45 - Sem informações

Coppa Italia

Empoli x Reggiana - 13h - Youtube (SportyNet) Sassuolo x Catanzaro - 13h30 - Youtube (SportyNet) Lecce x Juve Stabia - 15h45 - Youtube (SportyNet) Genoa x Vincenza - 16h15 - Sem informações

O jogo entre Liverpool x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

O jogo entre Amazonas x América-MG terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h.

O jogo entre Corinthians x Bahia (F) terá transmissão ao vivo pela Globoplay e pela SporTV, às 21h.

O jogo entre Racing x Tigre terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h.

