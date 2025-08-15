Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (15/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Copa da Alemanha, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 16h, o Liverpool jogará contra o Bournemouth pela Premier League (X/ @LFC)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (15/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Série B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 16h, o Liverpool jogará contra o Bournemouth pela Premier League. Já às 20h, o Amazonas enfrentará o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro Série B.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Aldosivi x Belgrano - 15h30 - AFA Play
  2. Instituto x Unión de Santa Fe - 19h - AFA Play
  3. Racing x Tigre - 21h - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Amazonas x América-MG - 20h - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  1. Corinthians x Bahia - 21h - TV Brasil, Globoplay e SporTV

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Girona x Rayo Vallecano - 14h - Disney+
  2. Villarreal x Real Oviedo - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Liverpool x Bournemouth - 16h - ESPN e Disney+

Campeonato Português

  1. AVS SAD x Casa Pia - 11h30 - Sem informações

Copa da Alemanha

  1. Sonnenhof x Bayer Leverkusen - 13h - ESPN 4 e Disney+
  2. Saarbrücken x Magdeburg - 13h - Sem informações
  3. Gütersloh x Union Berlin - 13h - Sem informações
  4. Arminia x Werder Bremen - 15h45 - Sem informações

Coppa Italia

  1. Empoli x Reggiana - 13h - Youtube (SportyNet)
  2. Sassuolo x Catanzaro - 13h30 - Youtube (SportyNet)
  3. Lecce x Juve Stabia - 15h45 - Youtube (SportyNet)
  4. Genoa x Vincenza - 16h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Liverpool e Bournemouth; veja o horário

O jogo entre Liverpool x Bournemouth terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Amazonas e América Mineiro; veja o horário

O jogo entre Amazonas x América-MG terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Corinthians (F) e Bahia (F); veja o horário

O jogo entre Corinthians x Bahia (F) terá transmissão ao vivo pela Globoplay e pela SporTV, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Racing e Tigre; veja o horário

O jogo entre Racing x Tigre terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 13h - Sonnenhof x Leverkusen - Copa da Alemanha
  2. 16h - Liverpool x Bournemouth - Premier League
  3. 21h - Racing Club x Tigre - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 21h - Corinthians x Bahia - Brasileirão Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 13h - Sonnenhof x Leverkusen - Copa da Alemanha
  2. 13h - Girona x Rayo Vallecano - La Liga
  3. 16h - Liverpool x Bournemouth - Premier League
  4. 16h30 - Villarreal x Real Oviedo - La Liga
  5. 20h - Amazonas x América-MG - Brasileirão Série B
  6. 21h - Racing Club x Tigre - Campeonato Argentino

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta sexta-feira.

