Girona x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (15/08) por La Liga

Girona x Rayo Vallecano disputam hoje, sexta-feira (15/08), a primeira rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 14h (horário de Brasília), no Estádio Montilivi, em Girona, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Girona x Rayo Vallecano ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição de La Liga, Girona ficou em 16° lugar e acumulou 10 vitórias, 12 empates, 16 derrotas, 38 gols marcados e 48 gols sofridos.

Já o Rayo Vallecano terminou em 8° lugar com 13 vitórias, 13 empates, 12 derrotas, 41 gols marcados e 45 gols sofridos.

Girona x Rayo Vallecano: prováveis escalações

Girona: Gazzaniga; Blind, Yaakobishvili, Krejčí, Martínez; Herrera, Solís; Asprilla, Roca, Tsygankov; Stuani. Técnico: Míchel.

Rayo Vallecano: Batalla; Chavarría, Felipe, Lejeune, Balliu; Valentin, López, Nteka, Díaz, Trejo; de Frutos. Técnico: Iñigo Pérez.

FICHA TÉCNICA

Girona x Rayo Vallecano

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Montilivi, em Girona, Espanha

Data/Horário: 15 de agosto de 2025, 14h