Liechtenstein x Gales: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (15/11) pelas eliminatórias da Copa Liechtenstein e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 15.11.25 13h00 Gales goleou Liechtenstein por 3 a 0 na 3° partida das eliminatórias europeias (Facebook/ @LFV) Liechtenstein x País de Gales disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 14h (horário de Brasília), no Estádio Rheinpark, em Vaduz, Liechtenstein. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Liechtenstein x Gales ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV 3 e pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Liechtenstein está na lanterna do Grupo J, perdeu todos os 6 jogos que disputou, não marcou gols e teve sua defesa vazada 23 vezes. Já o País de Gales é o 3° colocado do mesmo grupo com 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 13 gols marcados e 10 gols sofridos. O País de Gales goleou Liechtenstein por 3 a 0 durante a 3° partida das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo. Liechtenstein x Gales: prováveis escalações Liechtenstein: Buchel; Malin, Meier, Goppel; N. Hasler, Luchinger, Sele, A. Hasler, Zund; Salanovic, Saglam. País de Gales: Darlow; Mepham, Rodon, Lawlor; Thomas, Ampadu, Cullen, Williams; Wilson, Johnson; Harris. FICHA TÉCNICA Liechtenstein x País de Gales Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Rheinpark, em Vaduz, Liechtenstein Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 14h 