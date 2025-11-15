Geórgia x Espanha: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (15) pelas eliminatórias da Copa

Geórgia x Espanha disputam hoje, sábado (15/11), a 9° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 14h (horário de Brasília), no Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Geórgia x Espanha ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Espanha lidera o Grupo E das eliminatórias europeias, venceu todas as 4 partidas que disputou, marcou 15 gols e não sofreu gols.

Já a Geórgia está em 3° lugar no mesmo grupo e acumula um total de 1 vitória, 3 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos.

A Espanha venceu a Geórgia por 2 a 0 durante a 7° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Geórgia x Espanha: prováveis escalações

Geórgia: Mall; Siikkis, Andreou, Panagiotou, Correia; Kastanos, C Charalampous, Artymatas; Tzionis, Loizou; Kakoullis.

Espanha: Schlager; Prass, Danso, Lienhart, Posch; Laimer, Seiwald; Sabitzer, Baumgartner, Schmid; Arnautovic.

FICHA TÉCNICA

Geórgia x Espanha

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Boris Paichadze, em Tbilisi, Geórgia

Data/Horário: 15 de novembro de 2025, 14h