Líder na Série D, time misto do Águia encara o São Raimundo-RR neste sábado, em Boa Vista

O Águia de Marabá encara o São Raimundo-RR neste sábado (13), pela segunda rodada da Série D do Brasileiro. A partida será em Boa Vista, Roraima, no Estádio Canarinho, a partir das 17h (de Brasília). O Azulão paraense é o líder do Grupo A1 e não terá força máxima no confronto, enquanto o Mundão, que perdeu para o São Francisco-AC no final de semana passado, vai tentar aproveitar a oportunidade para buscar os primeiros pontos na Quarta Divisão.

VEJA MAIS

Isso porque o técnico Mathaus Sodré optou por poupar titulares pensando na decisão do Campeonato Paraense, cujo jogo de ida, em Marabá, contra o Remo, será na próxima quinta-feira (18). A decisão levou em consideração a desgastante viagem até a capital roraimense, que inclui uma logística pouco confortável: o time saiu de Marabá anteontem (11), teve que passar o dia em Brasília - com direito a pausa para um treino no Distrito Federal - antes de seguir rumo a Boa Vista.

Entre os poupados estão o zagueiro Betão e o atacante Luam Parede, que sequer viajaram com a delegação. Ambos são considerados peças-chave no esquema tático de Sodré e ficaram no Pará sob a responsabilidade de membros da comissão técnica, com uma programação específica de preparação para a final do Parazão.

Em contrapartida, um dos principais jogadores do elenco aguiano e vivendo grande fase, o goleiro Axel Lopes está em Roraima para o jogo. Também foram relacionados o volantes Danilo Cirqueira e Balão Marabá e o meia Douglas Lima. A tendência é de um time misto, embalado pela confiança da vitória contundente na estreia contra o Princesa do Solimões-AM, por 3 a 0.

Dispensas

Deixaram de fazer parte do elenco aguiano às vésperas do confronto os atacantes Quadrado e Romarinho. Pouco utilizados por Mathaus Sodré, ambos fizeram acordo e rescindiram contrato de maneira amigável com o clube. Romarinho fez 6 jogos pelo Azulão em 2023, o último deles a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil. Já Cuadrado fez apenas duas partidas e não atua desde março, contra o Bragantino, pelo Parazão. Ambos não chegaram a balançar as redes.

Retrospecto positivo

Este será apenas o terceiro encontro entre as equipes na história. Os dois primeiros ocorreram em 2017, pela primeira fase da Copa Verde. Na ida, em Roraima, o Mundão levou a melhor e venceu por 1 a 0. A volta, porém, teve a virada do Águia, com vitória por 3 a 0. Vinícius Índio (2x) e Tiago Mandi marcaram para o Azulão. O técnico era João Galvão. O treinador do São Raimundo segue o mesmo: Chiquinho Viana, que está no cargo de maneira ininterrupta desde 2013.

Lista de relacionados contra o São Raimundo-RR:

Goleiros: Axel Lopes e Matheus Melo;

Axel Lopes e Matheus Melo; Zagueiros: David Cruz, Rodrigo, Sandro, João Pabllo e Kauan Cardoso (base);

David Cruz, Rodrigo, Sandro, João Pabllo e Kauan Cardoso (base); Laterais: Evandro e Matheus Santa Cruz (base);

Evandro e Matheus Santa Cruz (base); Volantes: Patrick, Danilo Cirqueira, Balão Marabá, Raimundo e Gabriel Agu;

Patrick, Danilo Cirqueira, Balão Marabá, Raimundo e Gabriel Agu; Meias: Wander, Douglas Lima e Wendell;

Wander, Douglas Lima e Wendell; Atacantes: Wander Hudson, Pablo e Luan Santos