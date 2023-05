Carrascos do Paysandu brilham e Águia goleia o Princesa do Solimões-AM na estreia da Série D

O Águia de Marabá goleou o Princesa do Solimões-AM por 3 a 0, neste domingo (7), no Zinho Oliveira, e venceu na estreia pelo grupo A do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o resultado, o Azulão termina esta rodada inicial na liderança, pelo saldo de gols. Wander, Luam Parede e Luan Santos fizeram para o clube paraense.

VEJA MAIS

O primeiro gol da partida veio aos 23 minutos da etapa inicial. Wander fez boa jogada pelo lado direito, entrou na grande área e bateu forte. A bola bateu na trave e morreu dentro do gol: 1 a 0 para o Águia.

Já nos acréscimos, o Águia ampliou. Alan Maia recebeu na esquerda, invadiu a área e tocou para Luam Parede. O centroavante, carrasco do Paysandu nas semifinais do Parazão, girou e bateu para marcar o segundo do adversário do Remo na final do estadual.

O goleiro Axel Lopes, um dos destaques do Águia no ano e que foi decisivo nos pênaltis contra o Papão, parou uma penalidade na partida, de Aleílson. O terceiro e último veio e de Luan Santos, após jogada de Balão Marabá.

O Águia volta a campo no próximo sábado (13), às 17h, contra o São Raimundo-RR. A partida ocorre no Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).