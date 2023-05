Presidente do Águia garante final do Parazão em Marabá e aguarda visita de representantes do VAR

O Águia de Marabá chegou à terceira final de Parazão da sua história e busca um título inédito, porém, diante do Remo, em duas partidas marcadas para os dias 18 e 25 de maio, com a primeira partida ocorrendo em Marabá (PA), no Estádio Zinho Oliveira, porém, uma postagem nas redes sociais dizendo que os dois jogos podem ser no Mangueirão, provocou um alvoroço no “Ninho do Águia”. Em contato com a equipe de esportes de O Liberal, o presidente do clube, Sebastião Ferreira, garante que terá jogo no Zinho Oliveira.

A publicação feita por um repórter e compartilhada nas redes sociais e aplicativo de mensagens, tirou do sério o presidente do Águia de Marabá, Sebastião Ferreira. O dirigente do Azulão informou que isso não passa de boato e tranquilizou a torcida marabaense.

“Uma coisa eu garanto, o jogo será em Marabá. Tudo isso está acontecendo por conta de uma publicação de um repórter nas redes sociais, gerando essa confusão toda. O jogo será em Marabá, a tabela da FPF já foi divulgada, a partida está marcada para o Estádio Zinho Oliveira. Essa semana iremos receber representantes do VAR, a FPF já nos informou que teremos essa visita, para saber o que será necessário para a instalação do sistema no estádio. Tudo que será solicitado para ter o VAR no Zinho Oliveira será providenciado”, disse.

Sebastião Ferreira, presidente do Águia, afirma que a final do Parazão será em Marabá (Divulgação)

VAR

As finais do Campeonato Paraense entre Remo x Águia de Marabá, terão o recurso do VAR, porém, o Estádio Zinho Oliveira, casa do Azulão de Marabá, não possui alguns quesitos para a instalação do sistema do VAR.

FPF

O núcleo de esportes de O Liberal entrou em contato com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluk Paul, que informou atravé de nota que o Estádio Zinho Oliveira passará por algumas intervenções, para se adequar ao sistema do VAR. Ricardo afirmou ainda que a FPF trabalha com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para que a tecnologia do VAR seja usada nas duas partidas da final do Parazão 2023.

"Hoje houve uma notícia de que o Zinho Oliveira tem problemas de estrutura que impede o VAR. Essa notícia é falsa. Não há nenhum parecer, formal ou informal, que condene a utilização do VAR em Marabá no estádio Zinho Oliveira. Neste momento estamos ajustando com a equipe da CBF os detalhes finais para que sejam feitas as intervenções necessárias para uso da tecnologia no Estádio. São intervenções técnicas, facilmente vencíveis e que fazem parte da rotina de todos os Estádios que recebem VAR. Não há nada no momento que aponte para ausência de estrutura. Estamos trabalhando junto à CBF para garantir o VAR no dois jogos da final".