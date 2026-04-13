Levante x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/04) por La Liga

Levante e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Getafe soma 15 pontos a mais que o Levante em La Liga (X/ @GetafeCF)

Levante x Getafe disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 32° rodada do Campeonato Espanhol 2026La Liga. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Levante x Getafe ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Levante é o lanterna de La Liga e acumula 6 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 34 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Getafe ocupa a 8° posição com 12 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (13/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Champions League da Ásia, La Liga e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League
Manchester United e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

image Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano
Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Levante x Getafe: prováveis escalações

Levante: Ryan; Toljan, Matturro, De la Fuente, Sanchez; Martinez, Rey; Garcia, Romero, Tunde; Espi.

Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Milla, Dakonam, Iglesias; Liso; Satriano, Vazquez.

FICHA TÉCNICA
Levante x Getafe
Campeonato Espanhol - La Liga
Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha
Data/Horário: 13 de abril de 2026, 16h

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

14.04.26 7h00

Campeonato Inglês

Manchester United x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13) pela Premier League

Manchester United e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.04.26 15h00

Série A italiana

Fiorentina x Lazio: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/04) pelo Campeonato Italiano

Fiorentina e Lazio jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.04.26 14h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

vai ficar?

Sem definição no Remo, Hernández fala sobre a situação: 'Difícil jogar com isso na cabeça'

Jogador comentou sobre a indefinição com o clube azulino após a partida contra o Vasco

14.04.26 9h41

Futebol

Remo registra maior público na Série A, mas tem parte da renda bloqueada

Com mais de 31 mil pagantes contra o Vasco, Leão teve 20% da renda líquida retida para quitar dívida trabalhista

13.04.26 19h40

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (14/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Libertadores, Copa Sudamericana, Liga dos Campões, Copa do Nordeste e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira

14.04.26 7h00

futebol

Remo finaliza preparação para encarar o Águia de Marabá pela Copa Norte; veja relacionados

Leão Azul viaja para Marabá com Alef Manga, Diego Hernández, Patrick de Paula e Picco

14.04.26 12h37

