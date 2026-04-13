Levante x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/04) por La Liga Levante e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 13.04.26 15h00 O Getafe soma 15 pontos a mais que o Levante em La Liga (X/ @GetafeCF) Levante x Getafe disputam hoje, segunda-feira (13/04), a 32° rodada do Campeonato Espanhol 2026, La Liga. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Levante x Getafe ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Levante é o lanterna de La Liga e acumula 6 vitórias, 8 empates, 16 derrotas, 34 gols marcados e 50 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Getafe ocupa a 8° posição com 12 vitórias, 5 empates, 13 derrotas, 27 gols marcados e 31 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas. Levante x Getafe: prováveis escalações Levante: Ryan; Toljan, Matturro, De la Fuente, Sanchez; Martinez, Rey; Garcia, Romero, Tunde; Espi. Getafe: Soria; Abqar, Duarte, Romero; Femenia, Milla, Dakonam, Iglesias; Liso; Satriano, Vazquez. FICHA TÉCNICA Levante x Getafe Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Ciudad de Valencia, em Valência, Espanha Data/Horário: 13 de abril de 2026, 16h