Lesoto x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Lesoto e Nigéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 12h00 A Nigéria soma só 2 pontos a mais que o Lesoto no Grupo C das eliminatórias africanas (X/ @CAF_Online) Lesoto x Nigéria disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Peter Mokaba, em Polokwane, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lesoto x Nigéria ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime Video, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Nigéria é a 3° colocada do Grupo C das eliminatórias africanas e acumula 2 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Lesoto está na vice-lanterna do mesmo grupo e soma um total de 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos. Lesoto x Nigéria: prováveis escalações Lesoto: Moerane; Malane, Mkwanazi, Makhele, Matlabe; Rapuleng, Matsau; Mokachane, Toloane, Thabantšo; Sera. Nigéria: Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Simon, Osimhen. FICHA TÉCNICA Lesoto x Nigéria Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Peter Mokaba, em Polokwane, África do Sul Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 13h