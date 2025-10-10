Lesoto x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa

Lesoto x Nigéria disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 13h (horário de Brasília), no Estádio Peter Mokaba, em Polokwane, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lesoto x Nigéria ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+ e pela CazéTV, incluindo pela Amazon Prime Video, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Nigéria é a 3° colocada do Grupo C das eliminatórias africanas e acumula 2 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Lesoto está na vice-lanterna do mesmo grupo e soma um total de 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 10 gols sofridos.

VEJA MAIS

Lesoto x Nigéria: prováveis escalações

Lesoto: Moerane; Malane, Mkwanazi, Makhele, Matlabe; Rapuleng, Matsau; Mokachane, Toloane, Thabantšo; Sera.

Nigéria: Nwabali; Fredrick, Troost-Ekong, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Simon, Osimhen.

FICHA TÉCNICA

Lesoto x Nigéria

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Peter Mokaba, em Polokwane, África do Sul

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 13h