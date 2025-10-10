Zimbábue x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa

Zimbábue x África do Sul disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 13h (horário de Brasília), no Estádio Moses Mabhida, em Durban, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Zimbábue x África do Sul ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A África do Sul é a vice-líder do Grupo C das eliminatórias com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Zimbábue está na lanterna, ainda não obteve vitórias e acumula 4 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 11 gols sofridos.

VEJA MAIS

Zimbábue x África do Sul: prováveis escalações

Zimbábue: Arubi; Jalai, Garananga, Takwara, Zemura; Munetsi, Nakamba, Musona; Maswanhise, Chirewa, Ngwenya.

África do Sul: Williams; Mudau, Modiba, Mbokazi, Kabini; Mokoena, Aubaas; Nkota, Mbule, Appollis; Foster.

FICHA TÉCNICA

Zimbábue x África do Sul

Eliminatórias da Copa do Mundo - África

Local: Estádio Moses Mabhida, em Durban, África do Sul

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 13h