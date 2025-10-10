Zimbábue x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Zimbábue e África do Sul jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 12h00 A África do Sul soma 10 pontos a mais que o Zimbábue no Grupo C das eliminatórias africanas (X/ @CAF_Online) Zimbábue x África do Sul disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 9° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 13h (horário de Brasília), no Estádio Moses Mabhida, em Durban, África do Sul. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Zimbábue x África do Sul ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A África do Sul é a vice-líder do Grupo C das eliminatórias com 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 12 gols marcados e 9 gols sofridos. Já o Zimbábue está na lanterna, ainda não obteve vitórias e acumula 4 empates, 4 derrotas, 5 gols marcados e 11 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Lesoto x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Lesoto e Nigéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Zimbábue x África do Sul: prováveis escalações Zimbábue: Arubi; Jalai, Garananga, Takwara, Zemura; Munetsi, Nakamba, Musona; Maswanhise, Chirewa, Ngwenya. África do Sul: Williams; Mudau, Modiba, Mbokazi, Kabini; Mokoena, Aubaas; Nkota, Mbule, Appollis; Foster. FICHA TÉCNICA Zimbábue x África do Sul Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Moses Mabhida, em Durban, África do Sul Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave áfrica do sul Zimbábue jogos de hoje eliminatórias da copa do mundo de 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Remo tem maior probabilidade de vitória no clássico contra o Paysandu na Série B, aponta site Re-Pa ocorre nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 13h41 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Zimbábue x África do Sul: onde assistir e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Zimbábue e África do Sul jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Lesoto x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas Eliminatórias da Copa Lesoto e Nigéria jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 10.10.25 12h00 Futebol Apesar da má fase, Paysandu tem retrospecto recente favorável contra o Remo; confira Re-Pa acontece nesta terça-feira (14), às 19h30, no Estádio Mangueirão, em Belém 10.10.25 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.10.25 7h00 Futebol Jogadores do Remo celebram vitória e direcionam foco para o clássico Re-Pa Dois pontos separam o time de Guto Ferreira do G4 e o Re-Pa pode, enfim, alavancar a campanha azulina ao grupo de acesso 10.10.25 0h17 Futebol Com casa cheia, Remo vence o Athletico-PR e se aproxima do G4 da Série B O triunfo sobre o Furacão foi o terceiro seguido da equipe comandada por Guto Ferreira 09.10.25 23h39 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00