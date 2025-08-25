Lanús x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino

Lanús x River Plate disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lanús x River Plate ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

River Plate lidera invicto o Grupo B da segunda fase com 3 vitórias e 2 empates.

Já o Lanús ocupa a 5° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias e 2 derrotas.

Lanús x River Plate: prováveis escalações

Lanús: F. Muslera, S. Arzamendia, F. Rodriguez, L. Gonzalez Pirez, R. Gomez, C. Medina, A. Castro, S. Ascacibar, M. Amondarain, G. Carrillo, T. Palacios. Técnico: Eduardo Rodrigo Domínguez.

River Plate: J. Carranza, G. Cerato, Y. Cabral, G. Mottes, I. Guerrico, F. Acevedo Fagundez, R. Bochi, M. Garcia, T. Serrago, T. Cervera, J. Giani. Técnico: Mariano Charlier.

FICHA TÉCNICA

Lanús x River Plate

Campeonato Argentino

Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 21h15