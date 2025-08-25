Lanús x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Lanús e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 25.08.25 20h15 River Plate lidera invicto o Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @Libertadores) Lanús x River Plate disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo está programado para as 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Lanús x River Plate ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? River Plate lidera invicto o Grupo B da segunda fase com 3 vitórias e 2 empates. Já o Lanús ocupa a 5° posição do mesmo grupo e soma 3 vitórias e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Lanús x River Plate: prováveis escalações Lanús: F. Muslera, S. Arzamendia, F. Rodriguez, L. Gonzalez Pirez, R. Gomez, C. Medina, A. Castro, S. Ascacibar, M. Amondarain, G. Carrillo, T. Palacios. Técnico: Eduardo Rodrigo Domínguez. River Plate: J. Carranza, G. Cerato, Y. Cabral, G. Mottes, I. Guerrico, F. Acevedo Fagundez, R. Bochi, M. Garcia, T. Serrago, T. Cervera, J. Giani. Técnico: Mariano Charlier. FICHA TÉCNICA Lanús x River Plate Campeonato Argentino Local: Estádio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, em Lanús, Argentina Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 21h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Argentino Lanús River Plate jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Avaí e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h30 Série A argentina Lanús x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Lanús e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 20h15 Campeonato Brasileiro Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42