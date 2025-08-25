Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (25/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Vitória pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Deportivo Riestra x Sarmiento - 15h - AFA Play Godoy Cruz x Vélez Sarsfield - 17h - AFA Play Belgrano x Central Córdoba - 19h - AFA Play Estudiantes x Aldosivi - 19h15 - AFA Play Lanús x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Palmeiras x Sport Recife - 19h - Premiere Flamengo x Vitória - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

Botafogo-SP x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+ Avaí x Amazonas - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Sevilla x Getafe - 16h30 - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Newcastle x Liverpool - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Verona - 13h30 - ESPN 3 e Disney+ Inter de Milão x Torino - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

Estrela Amadora x Alverca - 16h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Sport Recife; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Vitória; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Inter de Milão e Torino; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Torino terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

13h30 - Udinese x Verona - Campeonato Italiano 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - La Liga 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

13h30 - Udinese x Verona - Campeonato Italiano 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - La Liga 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano 16h - Newcastle x Liverpool - Premier League 16h30 - Sevilla x Getafe - La Liga 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino 21h30 - Avaí x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

19h - Palmeiras x Sport Recife - Brasileirão 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.