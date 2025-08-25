Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 25.08.25 7h00 Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (25/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e outras competições internacionais. Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Vitória pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Deportivo Riestra x Sarmiento - 15h - AFA Play Godoy Cruz x Vélez Sarsfield - 17h - AFA Play Belgrano x Central Córdoba - 19h - AFA Play Estudiantes x Aldosivi - 19h15 - AFA Play Lanús x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Palmeiras x Sport Recife - 19h - Premiere Flamengo x Vitória - 21h - SporTV e Premiere Campeonato Brasileiro Série B Botafogo-SP x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+ Avaí x Amazonas - 21h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Sevilla x Getafe - 16h30 - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Newcastle x Liverpool - 16h - Disney+ Campeonato Italiano Udinese x Verona - 13h30 - ESPN 3 e Disney+ Inter de Milão x Torino - 15h45 - Disney+ Campeonato Português Estrela Amadora x Alverca - 16h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Sport Recife; veja o horário O jogo entre Palmeiras x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Flamengo e Vitória; veja o horário O jogo entre Flamengo x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h. Onde assistir ao jogo de Newcastle e Liverpool; veja o horário O jogo entre Newcastle x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Inter de Milão e Torino; veja o horário O jogo entre Inter de Milão x Torino terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 13h30 - Udinese x Verona - Campeonato Italiano 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - La Liga 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino SporTV 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira. Disney+ 13h30 - Udinese x Verona - Campeonato Italiano 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - La Liga 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano 16h - Newcastle x Liverpool - Premier League 16h30 - Sevilla x Getafe - La Liga 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B do Brasileirão 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino 21h30 - Avaí x Amazonas - Série B do Brasileirão Premiere 19h - Palmeiras x Sport Recife - Brasileirão 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 Campeonato Brasileiro São Paulo x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão São Paulo e Atlético Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 19h30 Campeonato Brasileiro Fortaleza x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Fortaleza e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Botafogo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/08) pelo Brasileirão Juventude e Botafogo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 24.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 Na bronca Após derrota para o Operário-PR, torcedores do Paysandu protestam na Curuzu Papão perdeu uma partida em casa e segue na zona de rebaixamento 24.08.25 19h05 VERGONHA Paysandu só não esteve na zona de rebaixamento em três rodadas da Série B 2025 Derrota para o Operário-PR, na Curuzu, mantém o Papão entre os últimos colocados da tabela 24.08.25 18h12 Futebol Após empate fora de casa, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma-SC Leão Azul busca recuperação em casa após dois empates seguidos na competição 24.08.25 18h55