O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão (Paulo Paiva/ Sport Recife)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (25/08), incluem partidas pela Série A argentina, La Liga, Premier League, Séries A e B do Brasileirão e outras competições internacionais.

Às 19h, o Palmeiras jogará contra o Sport Recife pelo Brasileirão. Já às 21h, o Flamengo enfrentará o Vitória pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Deportivo Riestra x Sarmiento - 15h - AFA Play
  2. Godoy Cruz x Vélez Sarsfield - 17h - AFA Play
  3. Belgrano x Central Córdoba - 19h - AFA Play
  4. Estudiantes x Aldosivi - 19h15 - AFA Play
  5. Lanús x River Plate - 21h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Palmeiras x Sport Recife - 19h - Premiere
  2. Flamengo x Vitória - 21h - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Botafogo-SP x Vila Nova - 19h - ESPN e Disney+
  2. Avaí x Amazonas - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  2. Sevilla x Getafe - 16h30 - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Newcastle x Liverpool - 16h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Verona - 13h30 - ESPN 3 e Disney+
  2. Inter de Milão x Torino - 15h45 - Disney+

Campeonato Português

  1. Estrela Amadora x Alverca - 16h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de Palmeiras e Sport Recife; veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Sport Recife terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Vitória; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Vitória terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Newcastle e Liverpool; veja o horário

O jogo entre Newcastle x Liverpool terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Inter de Milão e Torino; veja o horário

O jogo entre Inter de Milão x Torino terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 13h30 - Udinese x Verona - Campeonato Italiano
  2. 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - La Liga
  3. 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  4. 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 13h30 - Udinese x Verona - Campeonato Italiano
  2. 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - La Liga
  3. 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano
  4. 16h - Newcastle x Liverpool - Premier League
  5. 16h30 - Sevilla x Getafe - La Liga
  6. 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B do Brasileirão
  7. 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino
  8. 21h30 - Avaí x Amazonas - Série B do Brasileirão

Premiere

  1. 19h - Palmeiras x Sport Recife - Brasileirão
  2. 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
