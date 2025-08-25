Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão

Flamengo x Vitória disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão e soma 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 36 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição.

Já oVitória está em 17° lugar com 3 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do campeonato.

Flamengo x Vitória: prováveis escalações

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Claudinho, Lucas Braga ou Paulo Roberto), Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 21h