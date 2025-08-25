Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 25.08.25 20h00 O Flamengo soma 24 pontos a mais que o Vitória no Brasileirão (X/ @Flamengo) Flamengo x Vitória disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo será realizado às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Vitória ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo lidera o Brasileirão e soma 13 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 36 gols marcados e 9 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da competição. Já oVitória está em 17° lugar com 3 vitórias, 10 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Flamengo x Vitória: prováveis escalações Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Saúl e De Arrascaeta; Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís. Vitória: Lucas Arcanjo; Edu (Claudinho, Lucas Braga ou Paulo Roberto), Lucas Halter, Neris e Ramon; Ricardo Ryller, Pepê e Romarinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille. FICHA TÉCNICA Flamengo x Vitória Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave brasileirão 2025 flamengo vitória-ba jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Avaí x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Avaí e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h30 Série A argentina Lanús x River Plate: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Lanús e River Plate jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 20h15 Campeonato Brasileiro Flamengo x Vitória: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Flamengo e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42