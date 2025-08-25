Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão

Palmeiras x Sport Recife disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Palmeiras x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras é o 3° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da competição, com 5 vitórias.

Sport Recife é o lanterna do campeonato e soma 1 vitória, 7 empates, 10 derrotas, 12 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe não perde há 5 rodadas, mas com apenas uma vitória.

Palmeiras x Sport Recife: prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; Maurício, Sosa e Facundo Torres; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Menezes e Kevyson; Zé Lucas e Christian Rivera; Lucas Lima, Matheusinho e Léo Pereira; Pablo. Técnico: Daniel Paulista.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h