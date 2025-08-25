Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 25.08.25 18h00 O Palmeiras soma 29 pontos a mais que Sport Recife no Brasileirão (Cesar Greco/ Palmeiras) Palmeiras x Sport Recife disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 21° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Palmeiras x Sport Recife ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Palmeiras é o 3° colocado do Brasileirão com 12 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 24 gols marcados e 15 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da competição, com 5 vitórias. Sport Recife é o lanterna do campeonato e soma 1 vitória, 7 empates, 10 derrotas, 12 gols marcados e 27 gols sofridos. A equipe não perde há 5 rodadas, mas com apenas uma vitória. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Palmeiras x Sport Recife: prováveis escalações Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez e Lucas Evangelista; Maurício, Sosa e Facundo Torres; Vítor Roque. Técnico: Abel Ferreira. Sport Recife: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Menezes e Kevyson; Zé Lucas e Christian Rivera; Lucas Lima, Matheusinho e Léo Pereira; Pablo. Técnico: Daniel Paulista. FICHA TÉCNICA Palmeiras x Sport Recife Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP) Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Palmeiras Sport Recife jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Estudiantes x Aldosivi: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/08) pelo Argentino Estudiantes e Aldosivi jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h15 Série A argentina Belgrano x Central Córdoba: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Belgrano e Central Córdoba jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Série B Botafogo SP x Vila Nova: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) pela Série B Botafogo-SP e Vila Nova jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 Campeonato Brasileiro Palmeiras x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (25/8) pelo Brasileirão Palmeiras e Sport Recife jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00