Juventus x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League

Juventus x Benfica disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventus x Benfica ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Benfica é o 28° colocado da Champions League e acumula um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Juventus ocupa a 17° posição com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Juventus x Benfica: prováveis escalações

Juventus: Di Gregorio; Bremer, Lloyd Kelly e Kalulu; Locatelli, Teun Koopmeiners, McKennie e Cambiasso; Fabio Miretti e Kenan Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Benfica: Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Otamendi e Samuel Dahl; Barreiro e Aursnes; Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov e Prestianni; Franjo Ivanović. Técnico: José Mourinho.

FICHA TÉCNICA

Juventus x Benfica

Champions League

Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália

Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h