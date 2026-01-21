Juventus x Benfica: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Juventus e Benfica jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.01.26 16h00 O Juventus soma só 9 pontos a mais que o Benfica na Champions League (X/ @juventusfc) Juventus x Benfica disputam hoje, quarta-feira (21/01), a 7° rodada da Champions League. O jogo ocorrerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Allianz, em Turim, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Juventus x Benfica ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Benfica é o 28° colocado da Champions League e acumula um total de 2 vitórias, 4 derrotas, 6 gols marcados e 8 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas. Já o Juventus ocupa a 17° posição com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 10 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (21/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quarta-feira Slavia x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (21/01) pela Champions League Slavia Praha e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Olympique x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21/01) pela Champions League Olympique de Marseille e Liverpool jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Juventus x Benfica: prováveis escalações Juventus: Di Gregorio; Bremer, Lloyd Kelly e Kalulu; Locatelli, Teun Koopmeiners, McKennie e Cambiasso; Fabio Miretti e Kenan Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti. Benfica: Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Otamendi e Samuel Dahl; Barreiro e Aursnes; Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov e Prestianni; Franjo Ivanović. Técnico: José Mourinho. FICHA TÉCNICA Juventus x Benfica Champions League Local: Estádio Allianz, em Turim, Itália Data/Horário: 21 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Juventus Benfica jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 REVIRAVOLTA Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado 21.01.26 21h06 LUTA PELA VIDA Técnico do Águia de Marabá segue em coma induzido seis dias após acidente Ronan Tyezer permanece sem resposta neurológica; exames vão avaliar função cerebral até sábado 21.01.26 19h50 Paulistão São Paulo x Portuguesa: onde assistir e escalações do jogo hoje (21/01) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Portuguesa jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 21.01.26 18h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VITÓRIA Cruzeiro busca virada sobre o Grêmio e garante vaga na decisão da Copinha Esta será a quinta final da equipe na Copinha, sendo a segunda nos últimos três anos 22.01.26 0h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (22/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões e Série A Saudita movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.01.26 7h00 EMPATE Atlético-MG busca empate contra o América-MG em clássico com bate-boca entre técnicos A partida foi bem movimentada no primeiro tempo e o América conseguiu abrir o placar aos 14 minutos 21.01.26 23h57 Flamengo aproveita expulsão no Vasco, desencanta no Carioca e sobe para faixa de classificação 21.01.26 23h52