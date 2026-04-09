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Jogador do Leão 'voa' após entrada violenta de rival e é levado às pressas para o hospital

O episódio aconteceu em uma partida do campeonato sub-13 e levantou o debate sobre práticas violentas dentro de campo e a necessidade de formações esportivas mais rigorosas

Victoria Rodrigues
fonte

O árbitro expulsou o jogador da partida de futebol. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O jogador João Phillipe de Deus, mais conhecido como "Japa", que faz parte do time Inter de Limeira, foi atingido com violência por um atleta da equipe adversária, no último domingo (5), durante a estreia do Campeonato Paulista Sub-13. Na ocasião, o jovem do Leão da Paulista foi atingido com força por um jogador do Cosmopolitano, precisou de atendimento médico imediato e foi levado às pressas para o hospital de Limeira, em São Paulo.

Com o impacto da batida entre os atletas, o árbitro da partida decidiu expulsar o jogador do time adversário, e a gravidade da situação chamou a atenção de pessoas que estavam presentes no Estádio Comendador Agostinho Prada. Fora de campo, as imagens do acidente também circularam pelas redes sociais e fizeram os internautas levantarem o debate sobre a necessidade de formações esportivas mais rigorosas nos clubes.

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Nota oficial do Cosmopolitano

Em um comunicado divulgado pelo Cosmopolitano, a organização do time reconheceu a gravidade dos fatos e ressaltou que a atitude do atleta não condiz com as normas da instituição. "Em relação à atitude antidesportiva do nosso atleta, reconhecemos a gravidade do ocorrido, tratando-se de uma conduta desrespeitosa e incompatível com os princípios que norteiam a prática esportiva e os valores defendidos por esta instituição", disse.

Além disso, após a repercussão do episódio, o time adversário prestou solidariedade a Japa e aos seus familiares. "Diante dos fatos, a diretoria do Cosmopolitano Sports LTDA vem, respeitosamente, apresentar suas sinceras desculpas à instituição Inter de Limeira, bem como, de forma especial, ao atleta João Phillipe de Deus, que foi atingido pela ação, estendendo também nossa solidariedade a seus familiares", escreveu.

"Reafirmamos que o futebol deve ser pautado no respeito, na disciplina e no espírito esportivo. Informamos, ainda, que a diretoria já se reuniu com o atleta envolvido e seus responsáveis, adotando as medidas disciplinares cabíveis e reforçando a importância da formação integral do atleta, não apenas no aspecto esportivo, mas também na construção de valores éticos e sociais", complementou em nota oficial divulgada na internet.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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