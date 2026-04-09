Jogador do Leão 'voa' após entrada violenta de rival e é levado às pressas para o hospital O episódio aconteceu em uma partida do campeonato sub-13 e levantou o debate sobre práticas violentas dentro de campo e a necessidade de formações esportivas mais rigorosas Victoria Rodrigues 09.04.26 15h15 O árbitro expulsou o jogador da partida de futebol. (Foto: Reprodução/ Instagram) O jogador João Phillipe de Deus, mais conhecido como "Japa", que faz parte do time Inter de Limeira, foi atingido com violência por um atleta da equipe adversária, no último domingo (5), durante a estreia do Campeonato Paulista Sub-13. Na ocasião, o jovem do Leão da Paulista foi atingido com força por um jogador do Cosmopolitano, precisou de atendimento médico imediato e foi levado às pressas para o hospital de Limeira, em São Paulo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Com o impacto da batida entre os atletas, o árbitro da partida decidiu expulsar o jogador do time adversário, e a gravidade da situação chamou a atenção de pessoas que estavam presentes no Estádio Comendador Agostinho Prada. Fora de campo, as imagens do acidente também circularam pelas redes sociais e fizeram os internautas levantarem o debate sobre a necessidade de formações esportivas mais rigorosas nos clubes. VEJA MAIS Vídeo: jogador é expulso após 'apalpar' pênis do rival durante partida O lance ocorreu em uma partida de La Liga, o Campeonato Espanhol. Jogador é dado como desaparecido após deixar 'mensagem de despedida' A última vez em que Mitogo foi visto foi na manhã de quinta-feira, por volta das 6h30. Pouco antes, ele estava bebendo com um amigo em uma cidade vizinha Jogador do Vitória viraliza na internet após sinceridade em entrevista: 'Jogador é tudo burro' Iury Castilho, do Vitória, arrancou gargalhadas dos jornalistas ao comentar sobre as chances de acesso à Série A Nota oficial do Cosmopolitano Em um comunicado divulgado pelo Cosmopolitano, a organização do time reconheceu a gravidade dos fatos e ressaltou que a atitude do atleta não condiz com as normas da instituição. "Em relação à atitude antidesportiva do nosso atleta, reconhecemos a gravidade do ocorrido, tratando-se de uma conduta desrespeitosa e incompatível com os princípios que norteiam a prática esportiva e os valores defendidos por esta instituição", disse. Além disso, após a repercussão do episódio, o time adversário prestou solidariedade a Japa e aos seus familiares. "Diante dos fatos, a diretoria do Cosmopolitano Sports LTDA vem, respeitosamente, apresentar suas sinceras desculpas à instituição Inter de Limeira, bem como, de forma especial, ao atleta João Phillipe de Deus, que foi atingido pela ação, estendendo também nossa solidariedade a seus familiares", escreveu. "Reafirmamos que o futebol deve ser pautado no respeito, na disciplina e no espírito esportivo. Informamos, ainda, que a diretoria já se reuniu com o atleta envolvido e seus responsáveis, adotando as medidas disciplinares cabíveis e reforçando a importância da formação integral do atleta, não apenas no aspecto esportivo, mas também na construção de valores éticos e sociais", complementou em nota oficial divulgada na internet. (Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogador futebol falta acidente hospital COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL ACIDENTE EM CAMPO Jogador do Leão 'voa' após entrada violenta de rival e é levado às pressas para o hospital O episódio aconteceu em uma partida do campeonato sub-13 e levantou o debate sobre práticas violentas dentro de campo e a necessidade de formações esportivas mais rigorosas 09.04.26 15h15 Europa League Porto x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Europa Porto e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 09.04.26 15h00 Europa League Bologna x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Liga Europa Bologna e Aston Villa jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 09.04.26 15h00 Conference League Crystal Palace x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Conferência Crystal Palace e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje 09.04.26 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Vasco em Belém: veja horário da chegada do time carioca e onde ficará hospedado Equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho priorizou o jogo contra o Remo e vem com time completo 08.04.26 20h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.04.26 7h00 PAPÃP B Papão poupa titulares e vai com time alternativo contra o Nacional em Manaus De olho na Série C, Paysandu repete estratégia mesmo após revés em Rondônia, enquanto rival usa força máxima para defender liderança na Arena da Amazônia 09.04.26 8h00 DIAGNÓSTICO O que é neoplasia cervical? 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