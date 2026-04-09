Bologna x Aston Villa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Liga Europa

Bologna x Aston Villa disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Europa. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Bologna x Aston Villa ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira etapa da Europa League, o Bologna terminou em 10° lugar e acumulou 4 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 14 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou Roma após um empate de 1 a 1 e uma vitória de 4 a 3.

Já o Aston Villa foi o vice-líder dessa etapa e somou apenas 7 vitórias, 1 derrota, 18 gols marcados e 5 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Lille OSC com uma vitória de 1 a 0 e outra de 2 a 0.

VEJA MAIS

Bologna x Aston Villa: prováveis escalações

Bologna: Ravaglia; João Mário, Casale, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Técnico: Vincenzo Italiano.

Aston Villa: Martínez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Buendía, Rogers; Watkins. Técnico: Unai Emery.

FICHA TÉCNICA

Bologna x Aston Villa

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio Renato Dall'Ara, em Bolonha, Itália

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h