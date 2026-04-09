Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 09.04.26 7h00 Às 13h45, Rayo Vallecano jogará contra o AEK Atenas pela Conference League (Facebook/ @rvmoficial) Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (09/04), incluem partidas pela Europa League, Libertadores, Conference League, Série A saudita, Copa Sulamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste. Às 21h, o Platense jogará contra o Corinthians pela Liga Europa. Já às 21h30, o Carabobo enfrentará o RB Bragantino pela Copa Sul-Americana. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Saudita Dhamk x Al Qadsiah - 13h - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Ettifaq x Al Riyadh - 15h - Bandsports Copa Centro-Oeste e Copa do Norte GAS x Guaporé - 20h - Sem informações Operário-MS x Rio Branco-ES - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Nacional-AM x Paysandu - 20h30 - Youtube (Canal do Benja) Copa Libertadores da América Rosario Central x Independiente del Valle - 19h - ESPN 4 e Disney+ Universidad Central x Libertad - 19h - Paramount+ Platense x Corinthians - 21h - ESPN e Disney+ Santa Fe x Peñarol - 23h - ESPN 3 e Disney+ Copa do Nordeste Itabaiana x Confiança - 19h - Youtube (Canal do Benja) ASA x CRB - 19h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil) Copa Sul-Americana Botafogo x Caracas - 19h - ESPN e Disney+ Juventud x Cienciano - 19h - Disney+ Carabobo x Bragantino - 21h30 - ESPN 4 e Disney+ Macará x América de Cali - 21h30 - Paramount+ Liga Conferência - Conference League Rayo Vallecano x AEK Atenas - 13h45 - CazéTV Crystal Palace x Fiorentina - 16h - CazéTV Shakhtar Donetsk x AZ Alkmaar - 16h - Sem informações Mainz x Strasbourg - 16h - CazéTV Liga Europa - Europa League Bologna x Aston Villa - 16h - CazéTV Porto x Nottingham Forest - 16h - CazéTV Freiburg x Celta - 16h - CazéTV Onde assistir ao jogo de Botafogo e Caracas; veja o horário O jogo entre Botafogo x Caracas terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Carabobo e RB Bragantino; veja o horário O jogo entre Carabobo x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Platense e Corinthians; veja o horário O jogo entre Platense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h. Onde assistir ao jogo de Bologna e Aston Villa; veja o horário O jogo entre Bologna x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 21h30 - Cusco x Flamengo - Libertadores 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 15h - Al Ettifaq x Al Riyadh - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira. ESPN 19h - Rosario Central x Independiente del Valle - Libertadores 19h - Botafogo x Caracas - Copa Sulamericana 21h - Platense x Corinthians - Libertadores 21h30 - Carabobo x Bragantino - Copa Sudamericana 23h - Santa Fe x Peñarol - Libertadores SporTV 13h - Dhamk x Al Qadsiah - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira. Disney+ 19h - Juventud x Cienciano - Copa Sul-Americana 19h - Rosario Central x Independiente del Valle - Libertadores 19h - Botafogo x Caracas - Copa Sulamericana 21h - Platense x Corinthians - Libertadores 21h30 - Carabobo x Bragantino - Copa Sudamericana 23h - Santa Fe x Peñarol - Libertadores Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira. Paramount+ 19h - Universidad Central x Libertad - Libertadores 21h30 - Macará x América de Cali - Copa Sulamericana SportyNet 19h - ASA x CRB - Copa Sul-Americana 