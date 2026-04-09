Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira

Thalles Leal
Às 13h45, Rayo Vallecano jogará contra o AEK Atenas pela Conference League (Facebook/ @rvmoficial)

Os jogos de hoje, nesta quinta-feira (09/04), incluem partidas pela Europa League, Libertadores, Conference League, Série A saudita, Copa Sulamericana, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste.

Às 21h, o Platense jogará contra o Corinthians pela Liga Europa. Já às 21h30, o Carabobo enfrentará o RB Bragantino pela Copa Sul-Americana.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

  1. Dhamk x Al Qadsiah - 13h - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Ettifaq x Al Riyadh - 15h - Bandsports

Copa Centro-Oeste e Copa do Norte

  1. GAS x Guaporé - 20h - Sem informações
  2. Operário-MS x Rio Branco-ES - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)
  3. Nacional-AM x Paysandu - 20h30 - Youtube (Canal do Benja)

Copa Libertadores da América

  1. Rosario Central x Independiente del Valle - 19h - ESPN 4 e Disney+
  2. Universidad Central x Libertad - 19h - Paramount+
  3. Platense x Corinthians - 21h - ESPN e Disney+
  4. Santa Fe x Peñarol - 23h - ESPN 3 e Disney+

Copa do Nordeste

  1. Itabaiana x Confiança - 19h - Youtube (Canal do Benja)
  2. ASA x CRB - 19h - SportyNet e Youtube (SportyNet Brasil)

Copa Sul-Americana

  1. Botafogo x Caracas - 19h - ESPN e Disney+
  2. Juventud x Cienciano - 19h - Disney+
  3. Carabobo x Bragantino - 21h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Macará x América de Cali - 21h30 - Paramount+

Liga Conferência - Conference League

  1. Rayo Vallecano x AEK Atenas - 13h45 - CazéTV
  2. Crystal Palace x Fiorentina - 16h - CazéTV
  3. Shakhtar Donetsk x AZ Alkmaar - 16h - Sem informações
  4. Mainz x Strasbourg - 16h - CazéTV

Liga Europa - Europa League

  1. Bologna x Aston Villa - 16h - CazéTV
  2. Porto x Nottingham Forest - 16h - CazéTV
  3. Freiburg x Celta - 16h - CazéTV

Onde assistir ao jogo de Botafogo e Caracas; veja o horário

O jogo entre Botafogo x Caracas terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Carabobo e RB Bragantino; veja o horário

O jogo entre Carabobo x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Platense e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Platense x Corinthians terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 21h.

Onde assistir ao jogo de Bologna e Aston Villa; veja o horário

O jogo entre Bologna x Aston Villa terá transmissão ao vivo pela CazéTV, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - Cusco x Flamengo - Libertadores
  2. 21h30 - Junior Barranquilla x Palmeiras - Libertadores

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quinta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 15h - Al Ettifaq x Al Riyadh - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quinta-feira.

ESPN

  1. 19h - Rosario Central x Independiente del Valle - Libertadores
  2. 19h - Botafogo x Caracas - Copa Sulamericana
  3. 21h - Platense x Corinthians - Libertadores
  4. 21h30 - Carabobo x Bragantino - Copa Sudamericana
  5. 23h - Santa Fe x Peñarol - Libertadores

SporTV

  1. 13h - Dhamk x Al Qadsiah - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta quinta-feira.

Disney+

  1. 19h - Juventud x Cienciano - Copa Sul-Americana
  2. 19h - Rosario Central x Independiente del Valle - Libertadores
  3. 19h - Botafogo x Caracas - Copa Sulamericana
  4. 21h - Platense x Corinthians - Libertadores
  5. 21h30 - Carabobo x Bragantino - Copa Sudamericana
  6. 23h - Santa Fe x Peñarol - Libertadores

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quinta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quinta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quinta-feira.

Paramount+

  1. 19h - Universidad Central x Libertad - Libertadores
  2. 21h30 - Macará x América de Cali - Copa Sulamericana

SportyNet

  1. 19h - ASA x CRB - Copa Sul-Americana
ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

11.04.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira

10.04.26 7h00

Copa Sul-Americana

Carabobo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa Sulamericana

Carabobo e RB Bragantino jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo

09.04.26 20h30

Copa Libertadores da América

Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores

Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

09.04.26 20h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo!

Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A

11.04.26 15h26

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

11.04.26 7h00

FUTEBOL

Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais

Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado

10.04.26 9h58

FUTEBOL

Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana

O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol

11.04.26 9h41

