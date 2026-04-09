Crystal Palace x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Conferência

Crystal Palace x Fiorentina disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Conferência 2026. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Crystal Palace x Fiorentina ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase da Liga Conferência, a Fiorentina ficou em 15° lugar e acumulou um total de 3 vitórias, 3 derrotas, 8 gols marcados e 5 gols sofridos. Nos playoffs e nas oitavas de final, o time superou Jagiellonia Bialystok com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 2 a 4; e o Raków Czestochowa após duas vitórias de 2 a 1.

Já o Crystal Palace terminou a primeira fase em 10° lugar e somou 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 11 gols marcados e 6 gols sofridos. Nas etapas seguintes, a equipe superou o Zrinjski Mostar com um empate de 1 a 1 e uma vitória de 2 a 0; e o AEK Larnaca após um empate sem gols e uma vitória de 2 a 1.

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Crystal Palace x Fiorentina: prováveis escalações

Crystal Palace: Dean Henderson; Maxence Lacroix, Jaden Canvot, Chris Richards; Evann Guessand, Adam Wharton, Tyrick Mitchell, Daichi Kamada; Brennan Johnson, Ismaïla Sarr; Jean-Philippe Mateta. Técnico: Oliver Glasne.

Fiorentina: David de Gea; Marin Pongračić, Luca Ranieri, Pietro Comuzzo; Robin Gosens, Nicolò Fagioli, Giovanni Fabbian, Cher Ndour; Albert Gudmundsson, Roberto Piccoli, Jack Harrison. Técnico: Paolo Vanoli.

FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Fiorentina

Conference League 2026

Local: Estádio Selhurst Park, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h