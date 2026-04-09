Mainz x Strasbourg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Liga Conferência

Mainz x Strasbourg disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Conferência 2026. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário:

Onde assistir Mainz x Strasbourg ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Strasbourg liderou invicto a primeira fase da Liga Conferência e acumulou nesse 5 vitórias, 1 empate, 11 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Rijeka após uma vitória de 2 a 1 e um empate de 1 a 1.

Já o Mainz ficou em 7° lugar e somou um total de 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou Sigma com um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0.

VEJA MAIS

Mainz x Strasbourg: prováveis escalações

Mainz: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Sieb, Tietz.

Strasbourg: Penders; Doue, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Oyedele; Yassine, Nanasi, Godo; Enciso.

FICHA TÉCNICA

Mainz x Strasbourg

Conference League 2026

Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h