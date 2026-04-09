Mainz x Strasbourg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Liga Conferência Mainz e Strasbourg jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Thalles Leal 09.04.26 15h00 Nas oitavas de final, o Strasbourg eliminou Rijeka e o Mainz superou o Sigma (A. Meunier/ PSG) Mainz x Strasbourg disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Conferência 2026. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), na Mewa Arena, em Mainz, Alemanha. Confira onde assistir ao vivo e o horário: Onde assistir Mainz x Strasbourg ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Strasbourg liderou invicto a primeira fase da Liga Conferência e acumulou nesse 5 vitórias, 1 empate, 11 gols marcados e 5 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou o Rijeka após uma vitória de 2 a 1 e um empate de 1 a 1. Já o Mainz ficou em 7° lugar e somou um total de 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 3 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou Sigma com um empate sem gols e uma vitória de 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira Crystal Palace x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Conferência Crystal Palace e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Mainz x Strasbourg: prováveis escalações Mainz: Batz; Da Costa, Posch, Kohr; Widmer, Nebel, Sano, Lee, Mwene; Sieb, Tietz. Strasbourg: Penders; Doue, Omobamidele, Doukoure, Chilwell; El Mourabet, Oyedele; Yassine, Nanasi, Godo; Enciso. FICHA TÉCNICA Mainz x Strasbourg Conference League 2026 Local: Mewa Arena, em Mainz, Alemanha Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Strasbourg Mainz Liga Conferência conference league jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00 Copa Sul-Americana Carabobo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa Sulamericana Carabobo e RB Bragantino jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h30 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41