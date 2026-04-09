Porto x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Europa

Porto x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Europa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e o horário:

Onde assistir Porto x Nottingham Forest ao vivo?

A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Porto terminou a primeira etapa da Europa League em 5° lugar e acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Stuttgart após uma vitória de 2 a 1 e outra de 2 a 0.

Já o Nottingham terminou em 13° lugar e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou Fenerbaçe com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 2 a 1; e Midtjylland nos pênaltis com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 1.

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Porto x Nottingham Forest: prováveis escalações

Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Varela, Gabriel Veiga, Froholdt; William Gomes, Deniz Gül, Pepê. Técnico: Francesco Farioli.

Nottingham Forest: Ortega; Williams, Abbott, Milenkovic, Morato; Yates, Sangaré; Domínguez, McAtee, Bakwa; Awoniyi. Técnico: Vítor Pereira.

FICHA TÉCNICA

Porto x Nottingham Forest

Europa League - Liga Europa

Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h