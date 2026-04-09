Porto x Nottingham Forest: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Europa Porto e Nottingham Forest jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo Thalles Leal 09.04.26 15h00 Nas oitavas de final, o Porto eliminou o Stuttgart e o Nottingham Forest superou o Midtjylland (X/ @FCPorto) Porto x Nottingham Forest disputam hoje, quinta-feira (09/04), as quartas de final da Liga Europa. O jogo será realizado às 16h (horário de Brasília), no Estádio do Dragão, em Porto, Portugal. Confira as escalações e o horário: Onde assistir Porto x Nottingham Forest ao vivo? A partida pode ser acompanhada ao vivo pela CazéTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Porto terminou a primeira etapa da Europa League em 5° lugar e acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 13 gols marcados e 7 gols sofridos. Nas oitavas de final, a equipe superou o Stuttgart após uma vitória de 2 a 1 e outra de 2 a 0. Já o Nottingham terminou em 13° lugar e acumulou 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 15 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, o time eliminou Fenerbaçe com uma vitória de 3 a 0 e uma derrota de 2 a 1; e Midtjylland nos pênaltis com uma derrota de 1 a 0 e uma vitória de 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira Crystal Palace x Fiorentina: onde assistir e escalações do jogo hoje (09/04) pela Liga Conferência Crystal Palace e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Mainz x Strasbourg: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Liga Conferência Mainz e Strasbourg jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje Porto x Nottingham Forest: prováveis escalações Porto: Diogo Costa; Martim Fernandes, Bednarek, Kiwior, Zaidu; Varela, Gabriel Veiga, Froholdt; William Gomes, Deniz Gül, Pepê. Técnico: Francesco Farioli. Nottingham Forest: Ortega; Williams, Abbott, Milenkovic, Morato; Yates, Sangaré; Domínguez, McAtee, Bakwa; Awoniyi. Técnico: Vítor Pereira. FICHA TÉCNICA Porto x Nottingham Forest Europa League - Liga Europa Local: Estádio do Dragão, em Porto, Portugal Data/Horário: 09 de abril de 2026, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nottingham Forest Porto jogos de hoje Liga Europa Europa League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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