Vídeo: jogador é expulso após 'apalpar' pênis do rival durante partida

Uma partida da La Liga foi marcada por um lance inusitado que terminou com a expulsão de um jogador. Durante uma disputa em campo, o atleta tocou na região genital de um adversário e acabou punido com cartão vermelho pela arbitragem.

O episódio ocorreu no momento em que os jogadores disputavam espaço durante o confronto. Ao perceber o gesto, o árbitro interrompeu a partida e decidiu expulsar o atleta, por entender que a atitude configurou conduta antidesportiva. O caso rapidamente repercutiu nas redes sociais e chamou a atenção de torcedores e comentaristas esportivos.

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Expulsão após lance inusitado repercute na La Liga

Depois da expulsão, a equipe do jogador precisou seguir na partida com um atleta a menos em campo. O episódio gerou debate entre torcedores e especialistas sobre comportamento dentro das quatro linhas e a interpretação das regras pela arbitragem.