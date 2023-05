Jogador é dado como desaparecido após deixar 'mensagem de despedida'

Um jogador de futebol guineense, David García Mitogo, de 32 anos, está desaparecido na Espanha desde a última quinta-feira (11). As autoridades do país estão em busca do atleta, conforme relatado pelo portal La Voz de Galicia.

Segundo informações, Mitogo teria saído de sua residência em Pontevedra, deixando a porta aberta. O celular do jogador foi encontrado em uma ponte que conecta as cidades de Arnoia e Ribadavia, próxima à fronteira com Portugal.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Troféu Rômulo Maiorana tem votações encerradas e premiação acontece na próxima terça-feira (16]]

Além disso, o atleta teria deixado uma mensagem de despedida para seus companheiros, levantando preocupações sobre seu bem-estar. A última vez em que Mitogo foi visto foi na manhã de quinta-feira, por volta das 6h30. Pouco antes, ele estava bebendo com um amigo em uma cidade vizinha.

David García Mitogo iniciou sua carreira nas categorias de base do Ponferradina e acumulou passagens por diversos clubes, incluindo Teruel, Atlético Bembibre, Vittoriosa Stars, Barco, Compostela, Unionistas, Barco, Arenteiro, Somozas, As Pontes, Sarriana e Atlético Arnoia.

As autoridades continuam investigando o desaparecimento do jogador e fazem apelos à população por informações que possam ajudar a esclarecer o caso.