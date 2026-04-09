Botafogo x Caracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/04) pela Copa Sulamericana

Botafogo x Caracas disputam hoje, quinta-feira (09/04), a primeira rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo:

Onde assistir Botafogo x Caracas ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Botafogo passou por uma derrota de 4 a 1 para o Athletico-PR, uma vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol e outra de 2 a 1 contra o Vasco.

Já Caracas registrou uma vitória de 4 a 2 sobre o Trujillanos, um empate de 1 a 1 com o Monagas e uma vitória de 1 a 0 sobre o Metropolitanos.

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Botafogo x Caracas: prováveis escalações

Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Newton), Edenilson e Danilo; Villalba (Júnior Santos), Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho.

Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, La Mantía (Mago) e Yendis; Larotonda, Miguel Vegas (Correa) e Figueroa; Robert Hernández, Covea e Sebastian González. Técnico: Fernando Aristeguieta.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Caracas

Copa Sulamericana

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 09 de abril de 2026, 19h