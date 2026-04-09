Botafogo x Caracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09/04) pela Copa Sulamericana Botafogo e Caracas jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 09.04.26 18h00 O Botafogo vem de uma vitória de 2 a 1 sobre o Vasco (Vítor Silva/ Botafogo) Botafogo x Caracas disputam hoje, quinta-feira (09/04), a primeira rodada da Copa Sudamericana 2026. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ). Confira onde assistir ao vivo: Onde assistir Botafogo x Caracas ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Botafogo passou por uma derrota de 4 a 1 para o Athletico-PR, uma vitória de 3 a 2 sobre o Mirassol e outra de 2 a 1 contra o Vasco. Já Caracas registrou uma vitória de 4 a 2 sobre o Trujillanos, um empate de 1 a 1 com o Monagas e uma vitória de 1 a 0 sobre o Metropolitanos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga Europa, Liga Conferência, Libertadores, Copa Sudamericana, Campeonato Saudita, Copa Centro-Oeste, Copa Norte e Copa Nordeste movimentam o futebol nesta quinta-feira Botafogo x Caracas: prováveis escalações Botafogo: Raul; Vitinho, Ferraresi, Barboza e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Newton), Edenilson e Danilo; Villalba (Júnior Santos), Matheus Martins e Arthur Cabral. Técnico: Franclim Carvalho. Caracas: Benítez; Fereira, Quintero, La Mantía (Mago) e Yendis; Larotonda, Miguel Vegas (Correa) e Figueroa; Robert Hernández, Covea e Sebastian González. Técnico: Fernando Aristeguieta. FICHA TÉCNICA Botafogo x Caracas Copa Sulamericana Local: Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 09 de abril de 2026, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Botafogo Caracas jogos de hoje Copa Sudamericana 2026 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série B do Brasileirão e os campeonatos alemão, espanhol, inglês e italiano movimentam o futebol nesta sexta-feira 10.04.26 7h00 Copa Sul-Americana Carabobo x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pela Copa Sulamericana Carabobo e RB Bragantino jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h30 Copa Libertadores da América Platense x Corinthians: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (09/04) pela Libertadores Platense e Corinthians jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.04.26 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Foguetes, correria e confusão: torcidas de Remo e Vasco brigam em Belém; veja o vídeo! Em vídeos que circulam pelas redes sociais é possível ver a ação dos 'torcedores' a caminho do Mangueirão, onde será realizada a partida pela Série A 11.04.26 15h26 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (11/04), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Bundesliga, Série A saudita, Campeonato Italiano e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 11.04.26 7h00 FUTEBOL Vergonha? Após goleada de 7 a 0, Paysandu não posta placar nas redes sociais Equipe bicolor se limitou a informar apenas o fim do jogo, sem o tradicional resultado 10.04.26 9h58 FUTEBOL Conmebol abre investigação sobre ausência de Renato Gaúcho em estreia do Vasco na Sul-Americana O caso está sendo analisado com base no Código Disciplinar da entidade, que trata de condutas consideradas inadequadas no ambiente do futebol 11.04.26 9h41