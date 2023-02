Jogador do Ituano dedica vitória a Jian Kayo, goleiro falecido

O time paulista Ituano voltou ao campo neste domingo (19), um dia após a morte de Jian Kayo, goleiro do clube. A vitória de 2 X 0 veio na partida contra o Santo André, pelo Campeonato Paulista.

Eleito o melhor jogador da partida, Eduardo Person se emocionou e dedicou o triunfo do time a Jian Kayo. "Eu faria qualquer coisa para trocar esse troféu superficial para poder ter o Jian para comemorar no vestiário com a gente”, disse emocionado.

O meio campista também falou sobre a importância de valorizar as pessoas que amamos. “Acho que todos os dias o mais importante é a gente tentar ser um filho melhor, uma pessoa melhor, dizer as pessoas que ama”, comentou.

Jian Kayo, de 21 anos, foi encontrado sem vida em sua casa neste sábado (18), o jovem era o terceiro goleiro do Ituano. A morte foi confirmada pelo time no domingo (19), que lamentou a perda e prestou apoio à família e amigos de Jian.

Ituano volta aos campos na quarta-feira (22), disputando o Paulistão contra o time São Bernardo, eleito o segundo melhor do campeonato.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)