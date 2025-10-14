Itália x Israel: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/10) pelas eliminatórias da Copa

Itália x Israel disputam hoje, terça-feira (14/10), a 8° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontece às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bluenergy, em Udine, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Itália x Israel ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Israel é o 3° colocado do Grupo I e acumula apenas 3 vitórias, 3 derrotas, 15 gols marcados e 16 gols sofridos.

Já a Itália é vice-líder do mesmo grupo e soma 4 vitórias, 1 derrota, 15 gols marcados e 8 gols sofridos.

A Itália superou Israel por 5 a 4 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo.

Itália x Israel: prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori e Dimarco; Cambiaso, Barella, Tonali e Spinazzola; Raspadori e Retegui. Técnico: Gennaro Gattuso.

Israel: Peretz; Dasa, Baltaxa, Nachmias e Revivo; Abu Fani, Eliel Peretz, Khalaily, Gloukh e Solomon; Baribo. Técnico: Ran Ben Simon.

FICHA TÉCNICA

Itália x Israel

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Bluenergy, em Udine, Itália

Data/Horário: 14 de outubro de 2025, 15h45