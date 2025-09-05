Islândia x Azerbaijão: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa

Islândia x Azerbaijão disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo acontecerá às 15h45 (horário de Brasília), no Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Islândia x Azerbaijão ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

As equipes do Grupo D ainda não jogaram uma única partida pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Em seus últimos jogos, a Islândia perdeu para o País de Gales por 4 a 1, para o Kosovo por 2 a 1, para essa mesma equipe por 3 a 1, venceu a Escócia por esse mesmo placar e perdeu para a Irlanda do Norte por 1 a 0.

Já o Azerbaijão passou por uma derrota de 6 a 0 para a Suécia, outra de 3 a 0 para o Haiti, uma terceira de 2 a 0 para Belarus, um empate sem gols com a Letônia e outra derrota de 2 a 1 para a Hungria.

Islândia x Azerbaijão: prováveis escalações

Islândia: Olafsson; Palsson, Gretarsson, Ingason, Ellertsson; Thordarsson, Willumsson, Haraldsson; A Gudmundsson, Gudjohnsen, Thorsteinsson.

Azerbaijão: Mahammadaliyev; A Huseynov, C Huseynov, Mustafazada, Cafarquliev; Nuriyev, Mahmudov, Ibrahimli; Emreli, Dadashov, Akhundzade.

FICHA TÉCNICA

Islândia x Azerbaijão

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Laugardalsvöllur, em Reykjavík, Islândia

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45