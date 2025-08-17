Capa Jornal Amazônia
Internacional x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Brasileirão

Internacional e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Flamengo já soma 16 pontos a mais que o Internacional (Paula Reis/ Flamengo)

Internacional x Flamengo disputam hoje, domingo (17/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, o Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo lidera o Brasileirão com 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 33 gols marcados e 8 gols sofridos.

Já o Internacional acumula ao todo 24 pontos, 6 vitórias, 6 empates, 6 derrotas, 21 gols marcados e 23 gols sofridos.

Internacional x Flamengo: prováveis escalações

Internacional: Rochet; Benítez, Vitão (Clayton Sampaio), Victor Gabriel (Juninho) e Bernabei; Richard, Alan Rodriguez (Bruno Henrique), Vitinho, Bruno Tabata e Gustavo Prado; Borré (Ricardo Mathias). Técnico: Roger Machado.

Flamengo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho e Allan; Arrascaeta, Gonzalo Plata, Pedro e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luis.

FICHA TÉCNICA
Internacional x Flamengo
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 18h30

