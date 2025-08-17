Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Às 18h30, River Plate jogará contra o Godoy Cruz pelo Campeonato Argentino (X/ @RiverPlate)

Os jogos de hoje, neste domingo (17/08), incluem partidas pelo Brasileirão Feminino, pelas Séries A e B do Brasileirão, pela Copa da Alemanha, pela Coppa Italia e por outras competições internacionais.

Às 16h15, o Milan enfrentará o Bari pela Copa da Itália. Já às 20h30, o Independiente Rivadavia enfrentará o Boca Juniors pela Série A argentina.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

  1. Defensa y Justicia x Newell's Old Boys - 14h - AFA Play
  2. Gimnasia x Lanús - 14h - AFA Play
  3. Central Córdoba x Barracas Central - 16h15 - AFA Play
  4. Banfield x Estudiantes - 16h15 - AFA Play
  5. River Plate x Godoy Cruz - 18h30 - ESPN 4 e Disney+
  6. Independiente Rivadavia x Boca Juniors - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

  1. Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere
  2. Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere
  3. Internacional x Flamengo - 18h30 - Premiere
  4. Botafogo x Palmeiras - 20h30 - Amazon Prime

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Chapecoense x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+
  2. Atlético-GO x Ferroviária - 18h30 - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

  1. Palmeiras x Flamengo - 10h30 - SporTV
  2. Cruzeiro x Bragantino - 10h30 - SporTV

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Celta x Getafe - 12h - Disney+
  2. Athletic Bilbao x Sevilla - 14h30 - Disney+
  3. Espanyol x Atlético de Madrid - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier league

  1. Chelsea x Crystal Palace - 10h - Disney+
  2. Nottingham Forest x Brentford - 10h - Disney+
  3. Manchester United x Arsenal - 12h30 - Disney+

Campeonato Português

  1. Rio Ave x Nacional - 11h30 - Sem informações
  2. Santa Clara x Moreirense - 14h - Sem informações
  3. Alverca x Braga - 14h - Sem informações
  4. Sporting x Arouca - 16h30 - Sem informações

Copa da Alemanha

  1. Viktoria Köln x Paderborn - 08h - Sem informações
  2. Engers x Eintracht Frankfurt - 08h - Sem informações
  3. Jahn Regensburg x Colônia - 10h30 - Sem informações
  4. RSV Eintracht x Kaiserslautern - 10h30 - Sem informações
  5. Blau-Weiss Lohne x Greuther Fürth - 10h30 - Sem informações
  6. Lokomotive Leipzig x Schalke - 10h30 - Sem informações
  7. Meuselwitz x Karlsruher - 10h30 - Sem informações
  8. Atlas Delmenhorts x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - Sem informações
  9. Homburg x Holstein Kiel - 13h - Sem informações
  10. Ulm x Elversberg - 13h - Sem informações
  11. Hallescher x Augsburg - 13h - Sem informações

Coppa Italia

  1. Monza x Frosinone - 13h - Youtube (SportyNet)
  2. Parma x Pescara - 13h30 - Sem informações
  3. Cesena x Pisa - 15h45 - Youtube (SportyNet)
  4. Milan x Bari - 16h15 - Sem informações

Onde assistir ao jogo de River Plate e Godoy Cruz; veja o horário

O jogo entre River Plate x Godoy Cruz terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 18h30.

Onde assistir ao jogo de Independiente e Boca Juniors; veja o horário

O jogo entre Independiente Rivadavia x Boca Juniors terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 20h30.

Onde assistir ao jogo de Palmeiras (F) e Flamengo (F); veja o horário

O jogo entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 10h30.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro (F) e Bragantino (F); veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Bragantino terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 10h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere
  2. 16h - Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 16h - Chapecoense x Paysandu - Brasileirão Série B
  2. 18h30 - River Plate x Godoy Cruz - Campeonato Argentino
  3. 20h30 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

SporTV

  1. 10h30 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão Feminino
  2. 10h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão Feminino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo.

Disney+

  1. 10h - Chelsea x Crystal Palace - Premier League
  2. 10h - Nottingham Forest x Brentford - Premier League
  3. 12h - Celta x Getafe - La Liga
  4. 12h30 - Manchester United x Arsenal - Premier League
  5. 14h30 - Athletic Bilbao x Sevilla - La Liga
  6. 16h - Chapecoense x Paysandu - Brasileirão Série B
  7. 16h30 - Espanyol x Atlético de Madrid - La Liga
  8. 18h30 - Atlético-GO x Ferroviária - Brasileirão Série B
  9. 18h30 - River Plate x Godoy Cruz - Campeonato Argentino
  10. 20h30 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino

Premiere

  1. 16h - Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere
  2. 16h - Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere
  3. 18h30 - Internacional x Flamengo - 18h30 - Premiere

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet neste domingo.

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
