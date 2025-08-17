Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 17.08.25 7h00 Às 18h30, River Plate jogará contra o Godoy Cruz pelo Campeonato Argentino (X/ @RiverPlate) Os jogos de hoje, neste domingo (17/08), incluem partidas pelo Brasileirão Feminino, pelas Séries A e B do Brasileirão, pela Copa da Alemanha, pela Coppa Italia e por outras competições internacionais. Às 16h15, o Milan enfrentará o Bari pela Copa da Itália. Já às 20h30, o Independiente Rivadavia enfrentará o Boca Juniors pela Série A argentina. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Argentino Defensa y Justicia x Newell's Old Boys - 14h - AFA Play Gimnasia x Lanús - 14h - AFA Play Central Córdoba x Barracas Central - 16h15 - AFA Play Banfield x Estudiantes - 16h15 - AFA Play River Plate x Godoy Cruz - 18h30 - ESPN 4 e Disney+ Independiente Rivadavia x Boca Juniors - 20h30 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere Internacional x Flamengo - 18h30 - Premiere Botafogo x Palmeiras - 20h30 - Amazon Prime Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+ Atlético-GO x Ferroviária - 18h30 - Disney+ Campeonato Brasileiro Feminino Palmeiras x Flamengo - 10h30 - SporTV Cruzeiro x Bragantino - 10h30 - SporTV Campeonato Espanhol - La Liga Celta x Getafe - 12h - Disney+ Athletic Bilbao x Sevilla - 14h30 - Disney+ Espanyol x Atlético de Madrid - 16h30 - Disney+ Campeonato Inglês - Premier league Chelsea x Crystal Palace - 10h - Disney+ Nottingham Forest x Brentford - 10h - Disney+ Manchester United x Arsenal - 12h30 - Disney+ Campeonato Português Rio Ave x Nacional - 11h30 - Sem informações Santa Clara x Moreirense - 14h - Sem informações Alverca x Braga - 14h - Sem informações Sporting x Arouca - 16h30 - Sem informações Copa da Alemanha Viktoria Köln x Paderborn - 08h - Sem informações Engers x Eintracht Frankfurt - 08h - Sem informações Jahn Regensburg x Colônia - 10h30 - Sem informações RSV Eintracht x Kaiserslautern - 10h30 - Sem informações Blau-Weiss Lohne x Greuther Fürth - 10h30 - Sem informações Lokomotive Leipzig x Schalke - 10h30 - Sem informações Meuselwitz x Karlsruher - 10h30 - Sem informações Atlas Delmenhorts x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - Sem informações Homburg x Holstein Kiel - 13h - Sem informações Ulm x Elversberg - 13h - Sem informações Hallescher x Augsburg - 13h - Sem informações Coppa Italia Monza x Frosinone - 13h - Youtube (SportyNet) Parma x Pescara - 13h30 - Sem informações Cesena x Pisa - 15h45 - Youtube (SportyNet) Milan x Bari - 16h15 - Sem informações Onde assistir ao jogo de River Plate e Godoy Cruz; veja o horário O jogo entre River Plate x Godoy Cruz terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 18h30. Onde assistir ao jogo de Independiente e Boca Juniors; veja o horário O jogo entre Independiente Rivadavia x Boca Juniors terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 20h30. Onde assistir ao jogo de Palmeiras (F) e Flamengo (F); veja o horário O jogo entre Palmeiras x Flamengo terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 10h30. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro (F) e Bragantino (F); veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Bragantino terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 10h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere 16h - Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 16h - Chapecoense x Paysandu - Brasileirão Série B 18h30 - River Plate x Godoy Cruz - Campeonato Argentino 20h30 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino SporTV 10h30 - Palmeiras x Flamengo - Brasileirão Feminino 10h30 - Cruzeiro x Bragantino - Brasileirão Feminino Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max neste domingo. Disney+ 10h - Chelsea x Crystal Palace - Premier League 10h - Nottingham Forest x Brentford - Premier League 12h - Celta x Getafe - La Liga 12h30 - Manchester United x Arsenal - Premier League 14h30 - Athletic Bilbao x Sevilla - La Liga 16h - Chapecoense x Paysandu - Brasileirão Série B 16h30 - Espanyol x Atlético de Madrid - La Liga 18h30 - Atlético-GO x Ferroviária - Brasileirão Série B 18h30 - River Plate x Godoy Cruz - Campeonato Argentino 20h30 - Independiente Rivadavia x Boca Juniors - Campeonato Argentino Premiere 16h - Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere 16h - Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere 18h30 - Internacional x Flamengo - 18h30 - Premiere DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball neste domingo. Paramount+ Nenhum jogo vai passar no Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar no SportyNet neste domingo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Botafogo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 19h30 Campeonato Argentino Independiente Rivadavia x Boca Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 19h30 Agressão Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar Incidente foi registrado em vídeo após questionamento sobre obras. Prefeitura afirma que servidoras também foram agredidas durante confronto. 17.08.25 18h06 Campeonato Argentino River Plate x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Argentino River Plate e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES INQUESTIONÁVEL Quem é Neymar? Vasco humilha Santos com goleada histórica por 6 a 0 A partida marcou a queda do técnico Cleber Xavier, do Santos. 17.08.25 18h23 Futebol Volante do Papão, Matheus Vargas será submetido a cirurgia e não retorna em 2025 O jogador entrou em campo no lugar de Maurício Garcez, mas acabou lesionado, sendo imediatamente atendido pelo DM bicolor 24.07.25 16h08 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 EXPECTATIVA Flamengo descarta lesão e Arrascaeta deve enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil O confronto contra o Atlético-MG está marcado para as 19h desta quarta-feira, na Arena MRV. 04.08.25 20h32