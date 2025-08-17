Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (17/08), incluem partidas pelo Brasileirão Feminino, pelas Séries A e B do Brasileirão, pela Copa da Alemanha, pela Coppa Italia e por outras competições internacionais.

Às 16h15, o Milan enfrentará o Bari pela Copa da Itália. Já às 20h30, o Independiente Rivadavia enfrentará o Boca Juniors pela Série A argentina.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Argentino

Defensa y Justicia x Newell's Old Boys - 14h - AFA Play Gimnasia x Lanús - 14h - AFA Play Central Córdoba x Barracas Central - 16h15 - AFA Play Banfield x Estudiantes - 16h15 - AFA Play River Plate x Godoy Cruz - 18h30 - ESPN 4 e Disney+ Independiente Rivadavia x Boca Juniors - 20h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Atlético-MG x Grêmio - 16h - TV Globo e Premiere Santos x Vasco - 16h - TV Globo e Premiere Internacional x Flamengo - 18h30 - Premiere Botafogo x Palmeiras - 20h30 - Amazon Prime

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x Paysandu - 16h - ESPN e Disney+ Atlético-GO x Ferroviária - 18h30 - Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

Palmeiras x Flamengo - 10h30 - SporTV Cruzeiro x Bragantino - 10h30 - SporTV

Campeonato Espanhol - La Liga

Celta x Getafe - 12h - Disney+ Athletic Bilbao x Sevilla - 14h30 - Disney+ Espanyol x Atlético de Madrid - 16h30 - Disney+

Campeonato Inglês - Premier league

Chelsea x Crystal Palace - 10h - Disney+ Nottingham Forest x Brentford - 10h - Disney+ Manchester United x Arsenal - 12h30 - Disney+

Campeonato Português

Rio Ave x Nacional - 11h30 - Sem informações Santa Clara x Moreirense - 14h - Sem informações Alverca x Braga - 14h - Sem informações Sporting x Arouca - 16h30 - Sem informações

Copa da Alemanha

Viktoria Köln x Paderborn - 08h - Sem informações Engers x Eintracht Frankfurt - 08h - Sem informações Jahn Regensburg x Colônia - 10h30 - Sem informações RSV Eintracht x Kaiserslautern - 10h30 - Sem informações Blau-Weiss Lohne x Greuther Fürth - 10h30 - Sem informações Lokomotive Leipzig x Schalke - 10h30 - Sem informações Meuselwitz x Karlsruher - 10h30 - Sem informações Atlas Delmenhorts x Borussia Mönchengladbach - 10h30 - Sem informações Homburg x Holstein Kiel - 13h - Sem informações Ulm x Elversberg - 13h - Sem informações Hallescher x Augsburg - 13h - Sem informações

Coppa Italia

Monza x Frosinone - 13h - Youtube (SportyNet) Parma x Pescara - 13h30 - Sem informações Cesena x Pisa - 15h45 - Youtube (SportyNet) Milan x Bari - 16h15 - Sem informações

