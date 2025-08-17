River Plate x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Argentino River Plate e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 17.08.25 17h30 River Plate já soma 5 pontos a mais que Godoy Cruz na segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @RiverPlate) River Plate x Godoy Cruz disputam hoje, domingo (17/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir River Plate x Godoy Cruz ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 18h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na segunda fase, River Plate já soma 2 vitórias e 2 empates, enquanto Godoy Cruz soma 3 empates e 1 derrota. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, domingo (17/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Feminino, Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Coppa Italia, Campeonato Português e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo River Plate x Godoy Cruz: prováveis escalações River Plate: Franco Armani (Jeremías Ledesma); Fabricio Bustos, Sebastián Boselli (Paulo Díaz), Lautaro Rivero, Marcos Acuña (Milton Casco); Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Ignacio Fernández (Juan Cruz Meza) e Sebastián Driussi (Miguel Borja). Técnico: Marcelo Gallardo. Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Pol Fernández, Vicente Poggi, Nicolás Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi, Santino Andino. Técnico: Walter Ribonetto. FICHA TÉCNICA River Plate x Godoy Cruz Campeonato Argentino Local: Estádio Monumental, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 17 de agosto de 2025, 18h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino River Plate Godoy Cruz jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Botafogo x Palmeiras: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (17/08) pelo Brasileirão Botafogo e Palmeiras jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 17.08.25 19h30 Campeonato Argentino Independiente Rivadavia x Boca Juniors: onde assistir e escalações do jogo hoje (17) pelo Argentino Independiente Rivadavia e Boca Juniors jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 19h30 Agressão Vídeo: prefeito de Macapá aplica "mata-leão" em jornalista durante inspeção hospitalar Incidente foi registrado em vídeo após questionamento sobre obras. Prefeitura afirma que servidoras também foram agredidas durante confronto. 17.08.25 18h06 Campeonato Argentino River Plate x Godoy Cruz: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17/08) pelo Argentino River Plate e Godoy Cruz jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 17.08.25 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES INQUESTIONÁVEL Quem é Neymar? Vasco humilha Santos com goleada histórica por 6 a 0 A partida marcou a queda do técnico Cleber Xavier, do Santos. 17.08.25 18h23 Futebol Volante do Papão, Matheus Vargas será submetido a cirurgia e não retorna em 2025 O jogador entrou em campo no lugar de Maurício Garcez, mas acabou lesionado, sendo imediatamente atendido pelo DM bicolor 24.07.25 16h08 TÁ DIFÍCIL, PAPÃO... Paysandu perde a segunda partida seguida e se mantém na vice-lanterna da Série B Desta o revés teve nome e sobrenome: Walter Clar, o lateral-direito autor dos dois gols do duelo 17.08.25 18h04 EXPECTATIVA Flamengo descarta lesão e Arrascaeta deve enfrentar o Atlético-MG na Copa do Brasil O confronto contra o Atlético-MG está marcado para as 19h desta quarta-feira, na Arena MRV. 04.08.25 20h32