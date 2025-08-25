Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano

Inter de Milão x Torino disputam hoje, segunda-feira (25/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter de Milão x Torino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na última edição do Campeonato Italiano, o Torino ficou em 11° lugar com 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas.

Já o Internazionale de Milão terminou na vice-liderança e acumulou 24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas.

VEJA MAIS

Inter x Torino: prováveis escalações

Internazionale: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Martinez. Técnico: Cristian Chivu.

Torino: Israel; Pedersen, Coco, Maripan e Biraghi; Anjorin e Casadei; Ngonge, Vlasic e Aboukhlal; Adams. Técnico: Marco Baroni.

FICHA TÉCNICA

Internazionale x Torino

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 15h45