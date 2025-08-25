Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.08.25 14h45 Inter somou 37 pontos a mais que Torino na última edição da Série A italiana (X/ @Inter) Inter de Milão x Torino disputam hoje, segunda-feira (25/08), a primeira rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Inter de Milão x Torino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela Disney+, a partir das 13h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na última edição do Campeonato Italiano, o Torino ficou em 11° lugar com 10 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. Já o Internazionale de Milão terminou na vice-liderança e acumulou 24 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) por La Liga Ath. Bilbao e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Inter x Torino: prováveis escalações Internazionale: Sommer; Pavard, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Martinez. Técnico: Cristian Chivu. Torino: Israel; Pedersen, Coco, Maripan e Biraghi; Anjorin e Casadei; Ngonge, Vlasic e Aboukhlal; Adams. Técnico: Marco Baroni. FICHA TÉCNICA Internazionale x Torino Campeonato Italiano Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Italiano Inter de Milão Torino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Godoy Cruz x Vélez Sarsfield: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Argentino Godoy Cruz e Vélez Sarsfield jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 16h00 Campeonato Espanhol Sevilla x Getafe: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/08) por La Liga Sevilla e Getafe jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h30 Campeonato Inglês Newcastle x Liverpool: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pela Premier League Newcastle e Liverpool jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 15h00 Série A italiana Inter x Torino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Inter de Milão e Torino jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50