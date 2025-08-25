Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) por La Liga Ath. Bilbao e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 25.08.25 13h30 Em suas estreias por essa edição, Athletic Bilbao venceu Sevilla e Rayo Vallecano superou Girona (X/ @AthleticClub) Athletic Bilbao x Rayo Vallecano disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ath. Bilbao x Rayo Vallecano ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição, Athletic Bilbao venceu Sevilla por 3 a 2, enquanto Rayo Vallecano superou Girona por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Ath. Bilbao x Rayo Vallecano: prováveis escalações Athletic: Simón, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz De Galarreta, Nico Williams, Berenguer, Iñaki Williams, Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde. Rayo Vallecano: Batalla, Espino, Vertrouwd, Lejeune, Balliu, Gumbau, López, Pérez, Trejo, Camello, Nteka. Técnico: Iñigo Pérez. FICHA TÉCNICA Athletic Bilbao x Rayo Vallecano Campeonato Espanhol Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 14h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Bilbao Rayo Vallecano jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Deportivo Riestra x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) pelo Argentino Deportivo Riestra e Sarmiento jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 25.08.25 14h00 Campeonato Espanhol Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) por La Liga Ath. Bilbao e Rayo Vallecano jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 13h30 Série A italiana Udinese x Verona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/08) pelo Campeonato Italiano Udinese e Verona jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.08.25 12h29 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (25/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Ligaa, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 25.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol CBF divulga áudio do VAR de lance que anulou pênalti para Remo contra o Coritiba-PR; entenda Decisão terminou com a expulsão do goleiro Pedro Morisco e com a anulação do pênalti para o clube azulino 25.08.25 10h50 FUTEBOL Até o fim da rodada, Remo pode perder duas posições e Paysandu retornar à lanterna; veja cenários Equipe azulina empatou com o Coxa e se distanciou do G-4, enquanto o Papão perdeu e se afundou no Z-4 25.08.25 8h42 SORTE NO AMOR, AZAR NO JOGO VÍDEO: Cena de casal bicolor namorando em meio a derrota do Paysandu viraliza em redes sociais Registro viral mostra momento de carinho entre torcedores durante tarde amarga para o Papão 25.08.25 10h34 Futebol Goleiro do Paysandu, Gabriel Mesquita assume erro em pênalti e garante: 'Nosso time não vai cair' Jogador fez o pênalti que resultou no segundo gol do Operário-PR e selou a derrota bicolor 25.08.25 9h50