Athletic Bilbao x Rayo Vallecano: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) por La Liga

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano disputam hoje, segunda-feira (25/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começa às 14h30 (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ath. Bilbao x Rayo Vallecano ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição, Athletic Bilbao venceu Sevilla por 3 a 2, enquanto Rayo Vallecano superou Girona por 3 a 1.

Ath. Bilbao x Rayo Vallecano: prováveis escalações

Athletic: Simón, Berchiche, Paredes, Vivian, Areso, Jauregizar, Ruiz De Galarreta, Nico Williams, Berenguer, Iñaki Williams, Sannadi. Técnico: Ernesto Valverde.

Rayo Vallecano: Batalla, Espino, Vertrouwd, Lejeune, Balliu, Gumbau, López, Pérez, Trejo, Camello, Nteka. Técnico: Iñigo Pérez.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Rayo Vallecano

Campeonato Espanhol

Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 14h30