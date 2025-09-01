Inteligência artifical? Afinal, o que é e como funciona o impedimento semiautomático?

Samir Xaud, atual presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), anunciou que o futebol brasileiro adotará a tecnologia do impedimento semiautomático na temporada que vai iniciar em 2026. Durante uma entrevista ao Jornal O Globo, ele revelou que estudos estão sendo realizados, mas ainda não se sabe ao certo em qual competição iniciará. Mas o que é e como funciona a ferramenta?

Na final do Campeonato Paulista de 2025, o impedimento semiautomático foi utilizado no VAR. Outras competições, como o Mundial de Clubes da FIFA, Copa do Mundo do Qatar, Liga dos Campeões da UEFA, Eurocopa e Premier League já adotaram a tecnologia que tem como principal objetivo acelerar as análises do árbitro assistente de vídeo, além de torná-las ainda mais precisas.

O que é impedimento semiautomático?

Impedimento semiautomático busca acelerar as revisões de impediemto, assim como torná-las precisas (Divulgação / FIFA)

Com a implementação do VAR (Video Assistant Referee, em português: árbitro assistente de vídeo), a equipe de arbitragem ganhou um auxiliar na hora de assinalar infrações e irregularidades. Acontece que algumas decisões levam tempo para serem tomadas, além de que nem sempre são precisas. Por conta disso, há quem seja contra a adoção de tecnologia no futebol.

No caso do impedimento semiautomático, ela trará mais precisão e celeridade ao marcar a irregularidade, já que ele determinará automaticamente a posição relativa dos jogadores no momento exato em que a bola é lançada para o jogador em impedimento.

Para chegar num resultado mais preciso, câmeras especiais serão colocadas nos tetos dos estádios, assim como chips na bolas dos jogos.

Como funciona o impedimento semiautomático?

A tecnologia utiliza Inteligência Artificial (IA) para determinar a irregularidade (Divulgação / FIFA)

Os árbitros assistentes de vídeo utilizam as câmeras de TV que qualquer telespectador também usa para assistir aos jogos. A taxa de quadros delas é de 50 quadros por segundo, o que impede que a seleção do ponto exato em que a bola sai do pé do jogador seja determinado com precisão.

Com o impedimento semiautomático e a utilização de Inteligência Artificial (IA) no futebol, as decisões subjetivas estarão minimizadas, já que um software (software) traçará as linhas e indicar a irregularidade na jogada.

Este processo será realizado em tempo menor do que vem acontecendo no futebol brasileiro. Em alguns casos, os árbitros levam até cinco minutos para tomar decisões complexas.

Quando o impedimento semiautomático será implementado no Brasil?

O presidente da CBF, Samir Xaud, afirmou que a previsão para que o impedimento semiautomático seja implementado no futebol brasileiro é em 2026, mas ainda não se sabe ao certo em quais competições. “Estamos estudando a data de início, porque a gente tem que capacitar a arbitragem também, então tem todo um processo que vem antes de dizer a gente falar: ‘Eu não sei se vai ser para competição A, qual competição vai começar’. Mas em 2026 nós teremos, sim, o impedimento semiautomático”, afirmou em entrevista ao podcast "Toca e Passa", do Jornal O Globo.

Quanto custa a tecnologia do impedimento semiautomático?

Quando o VAR passou a ser utilizado no Brasil, uma das discussões entre federações, clubes e a CBF era para saber quem iria assumir os custos da tecnologia. O modelo atual do árbitro assistente de vídeo tem custo médio de R$ 20 mil por partida, enquanto a nova tecnologia pode subir para R$ 100 mil por partida.

No caso do impedimento semiautomático, Samir Xaud garantiu que a Confederação que arcará com os valores: “[O custo será] Todo [arcado pela] CBF. Todo".

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)