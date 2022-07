Fifa anuncia que Copa do Mundo contará com mecanismo de 'impedimento semiautomático'; entenda

A Fifa anunciou nesta sexta-feira (1º) que vai utilizar o mecanismo de "impedimento semiautomático" na Copa do Mundo do Catar, em novembro. Com a ferramenta, os dirigentes da entidade esperam que os impedimentos difíceis, que hoje levam em média 70 segundos para serem marcados, possam ser resolvidos em 20 ou 25 segundos.

Como vai funcionar o 'impedimento semiautomático'?

As bolas usadas na Copa do Mundo serão equipadas de um sensor, que vai permitir ao sistema saber com exatidão em que momento houve contato com o jogador que passa a bola. Em seguida, 12 câmeras posicionadas no estádio vão rastrear a posição de cada jogador e localizar com precisão 29 possíveis pontos de contato do corpo com a bola, 50 vezes por segundo.

Sempre que houver um jogador impedido, e ele participar do lance (ao tocar a bola), uma luz vai acender na cabine do VAR. E haverá um operador dedicado exclusivamente para esse tipo de lance. As jogadas serão checadas pelo VAR, que então se comunicará com o árbitro de campo.

A nova tecnologia só será usada quando o jogador em impedimento tocar a bola; os impedimentos marcados por causa de interferência no campo do goleiro, por exemplo, continuarão a ser decisão do árbitro.

A Fifa testou a tecnologia em duas competições recentes – Copa Árabe, no final de 2021, e Mundial de Clubes, no início de 2022. A entidade pretende reunir os árbitros escolhidos para o torneio duas semanas antes na sede do Mundial para treiná-los com a nova ferramenta.