Copa do Mundo 2022: Turistas sem ingresso para jogos não poderão entrar no país

O Qatar decidiu que não receberá turistas que não compraram ingressos para a Copa do Mundo, que será disputada no país, durante o período em que a competição estiver acontecendo. O menor país a receber uma Copa tem preocupações com a lotação dos hotéis. Segundo a Associated Press, serão apenas 90 mil quartos para mais de 1,2 milhões de torcedores esperados pelo país.

VEJA MAIS

A Copa no Qatar será realizada nos últimos meses do ano, entre o dia 21 de novembro e 18 de dezembro. Sendo apelidada como “copa de bolso”, a competição no pequeno país do Oriente Médio enfrentará problemas logísticos com relação ao recebimento dos torcedores. Isso se dá pela pequena extensão territorial do país: para se ter uma ideia, a maior distância entre estádios será de pouco mais de 60 quilômetros, segundo o Google Maps.

O país se desdobra para encontrar soluções para comportar o grande número de torcedores que irá acompanhar o mundial. Estadias em camping e em navios, além da possibilidade de ir e voltar do país no mesmo dia são algumas das soluções encontradas pela organização da Copa.

País não receberá turistas sem ingresso para jogos da copa

Outra solução é a escolha por não receber turistas que não tiverem ingressos para assistir aos jogos da Copa no Qatar, durante os dias em que ela for disputada. Para entrar no país, será necessário um documento FIFA que informa a compra do ingresso. Este documento permitirá o recebimento de vistos de estadia.

Berthold Trenkel, diretor de operações do Qatar Tourism, explica que “foi tomada a decisão de que apenas torcedores com ingressos para jogos terão vistos permitidos. Eles precisarão de IDs oficiais de torcedores para entrar no Catar e aqueles que não os tiverem não poderão viajar. As regras são rígidas e existem por uma razão”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)