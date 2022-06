Copa do Mundo: Além de 26 convocados, seleções poderão ter 15 jogadores no banco

A FIFA confirmou a mudança de regulamento para a Copa do Mundo de 2022, que ocorre entre novembro e dezembro, no Catar. As seleções poderão ter 26 jogadores convocados. Outra regra importante é que as equipes poderão ter 15 jogadores no banco de reservas.

VEJA MAIS

Antes, as seleções apenas podiam convocar 23 atletas. A FIFA também determinou que os convocados poderão fazer o último jogo por seus clubes até o dia 13 de novembro. A data de abertura da Copa está marcada para segunda-feira, 21 do mesmo mês.

Também está confirmada as cinco substituições para cada equipe. Cada time tem direito a três paradas, durante a partida, para fazer as mudanças. Esta é uma regra implementada após o retorno do futebol, depois da parada pela pandemia da covid-19.