Copa do Mundo 2022: Equador fora da Copa? FIFA decide quem vai para a competição no Qatar

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) decidiu nesta sexta-feira (10) o destino do Equador na Copa do Mundo de 2022, após a seleção chilena alegar que os equatorianos escalaram um jogador irregular em oito jogos. O atleta em questão é o lateral Byron Castillo, e a acusação afirmou que Byron não era equatoriano e teria mentido sobre a própria idade.

A FIFA decidiu encerrar o processo contra a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) “após analisar as alegações de todas as partes interessadas e considerar todos os elementos apresentados”, explicou em nota. Isso significa dizer que a seleção do Equador não será punida e, portanto, continua com a vaga para a Copa do Qatar.

Entretanto, em nota, a FIFA explica que comunicou às partes interessadas e que “a presente decisão continua sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA”. Segundo o portal “Lance!”, a federação chilena irá recorrer da decisão.

O presidente da FEF comemorou a decisão em sua conta na rede social Twitter e disse: “Hoje se fez justiça desportiva. Sempre soubemos estar do lado certo, vamos Equador!”. Confira:

Confira a nota da FIFA na íntegra sobre o processo contra a seleção do Equador:

O Comitê Disciplinar da FIFA emitiu sua decisão em relação à potencial inelegibilidade do jogador Byron David Castillo Segura em relação à sua participação em oito partidas de qualificação da seleção nacional da Federação Equatoriana de Futebol (FEF) na competição preliminar do Mundial da FIFA Copa Catar 2022™.

Após analisar as alegações de todas as partes interessadas e considerar todos os elementos apresentados, o Comitê Disciplinar da FIFA decidiu encerrar o processo instaurado contra a FEF.

As conclusões do Comitê Disciplinar foram notificadas hoje às partes interessadas. De acordo com as disposições pertinentes do Código Disciplinar da FIFA, as partes têm dez dias para solicitar uma decisão fundamentada, que, se solicitada, seria posteriormente publicada em legal.fifa.com. A presente decisão continua sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA.

*(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)