Copa do Mundo 2022: Equador pode ficar de fora da Copa e vaga ficaria para Chile ou Itália; entenda

Uma reviravolta pode tirar o Equador da Copa do Mundo no Qatar. A seleção equatoriana está sendo acusada de ter utilizado um jogador irregular em diversos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 e quem decidirá o futuro dos equatorianos é a Fifa, na próxima sexta-feira (10).

O jogador irregular neste caso é o lateral Byron Castillo, que participou de oito partidas pelas Eliminatórias, convocado por Gustavo Alfaro. Contra o Chile, seleção que pode ficar com a vaga do Equador, o jogador atuou duas vezes. O jogador é acusado de falsificar documentos: segundo a acusação, Byron é colombiano e falsificou a própria idade.

A ação foi aberta pela Fifa no dia 11 de maio, a pedido da seleção chilena. Dois possíveis resultados podem classificar Chile ou Itália para a Copa do Mundo de 2022. O mais provável é que a seleção do Equador perca os pontos em que Byron foi escalado e nesse caso, o Chile ultrapassaria a seleção e se classificaria direto.

Itália pode ficar com a vaga do Equador

Em uma cenário mais improvável, a seleção italiana substituiria o Equador, caso os equatorianos fossem “excluídos” da Copa. Nesse caso, a vaga ficaria para a seleção melhor ranqueada na classificação da Fifa, que nesse caso, é a Itália, em sexto lugar.

Byron em partida pela seleção do Equador (@Jamolestina/Twitter)

A seleção do Equador afirma que não há irregularidades e que não há motivo para punições. O jornal “Marca”, da Espanha, teve acesso a documentos que comprovam que uma pessoa de nome Bayron Javier Castillo Segura, na Colômbia, em 1995. A seleção do Equador apresentou outro documento que comprova que Byron David Castillo Segura nasceu no Equador, em 1998.

Segundo a defesa, Bayron é um irmão falecido do lateral. O advogado da Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile afirma que Byron nunca teve um irmão nascido na Colômbia e afirmou ter provas da fraude.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)