Xaud quer impedimento semiautomático em 2026; custo será de R$ 100 mil por jogo Para contar com essa tecnologia, a CBF vai precisar investir alto. Estadão Conteúdo 19.08.25 15h48 O presidente da CBF, Samir Xaud, disse nesta terça-feira que o impedimento semiautomático será uma realidade no futebol brasileiro a partir de 2026. Segundo o dirigente, encontros com árbitros sobre a tecnologia já foram realizados para dar ação à essa promessa. "Investimento alto que a CBF vai fazer. Ano que vem teremos, sim, o impedimento semiautomático. Queremos dar início a essa ferramenta e estamos trabalhando", disse Xaud em entrevista ao SporTV. O impedimento semiautomático, utilizado no Mundial de Clubes da Fifa, disputado este ano, nos Estados Unidos, prevê recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D do lance. A imagem é apresentada ao juiz que vai, assim, determinar sua decisão sobre a jogada em questão. Para contar com essa tecnologia, a CBF estima um custo de aproximadamente R$ 100 mil por partida (12 câmeras especiais devem ser utilizadas além das instalações, que serão adaptadas às condições dos estádios). "A gente quer dar início a essa ferramenta importante. Será no Brasileiro e na Copa do Brasil, as principais competições da CBF. Acredito que vai ser útil para dar uma lisura a mais para os nossos campeonatos", afirmou Xaud que viu uma melhora no desempenho dos árbitros. "Nesses últimos meses, a gente viu uma redução dos erros de arbitragem. É um assunto que a gente tem como prioridade. A gente tá vendo a arbitragem com outros olhos. Queremos que seja a melhor do mundo", completou. Xaud também abordou um outro tema na entrevista. A participação dos times brasileiros na fase prévia da Libertadores. Ele revelou conversas com a entidade que comanda o futebol da América do Sul para tirar os times nacionais desta etapa do torneio. "Já tive alguns diálogos com o presidente Alejandro (Domínguez, da Conmebol) sobre datas, especificamente. Esses confrontos pré-Libertadores, a maioria deles é de dois brasileiros se enfrentando, que roubam duas datas a mais para ter uma vaga direta na fase de grupos. É dentro dessas possibilidades que estamos trabalhando com a Conmebol", afirmou Xaud. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol CBF Xaud impedimento semiautomático COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Operário pela Série B; veja os preços Papão recebe o Operário na Curuzu e precisa vencer para tentar sair da temida zona de rebaixamento 19.08.25 15h24 Vai lotar? Coritiba-PR faz campanha para bater recorde de público no Couto Pereira em jogo contra o Remo Coxa iniciou a venda de ingressos com promoção para atrair os torcedores para a partida 19.08.25 12h52 Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 Futebol Além de líder, próximo adversário do Remo, Coritiba-PR, tem a melhor defesa da Série B Equipe alviverde vai jogar em casa pela permanência na liderança, enquanto o Leão Azul tentará repetir feito do primeiro turno 19.08.25 12h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Atacante destaque na campanha de acesso do Remo pode reforçar o Paysandu Pedro Vitor defende o Chungbuk Cheongju FC, da Coreia do Sul, e negocia com o clube bicolor 19.08.25 12h23 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (19/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Supecopa da Arábia Saudita, Champions League, Série B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 19.08.25 7h00 Série B Clássico Re-Pa será jogado na segunda-feira após o Círio; veja o horário A entidade detalhou os jogos da 25 a 32 rodadas, com direito a clássico paraense na noite de segunda-feira 18.08.25 17h56 Futebol Na briga pelo G4, Remo tem desempenho idêntico ao Paysandu nas últimas 10 rodadas da Série B Equipes voltam a campo neste fim de semana pela 23ª rodada da Segundona 19.08.25 11h46