Xaud quer impedimento semiautomático em 2026; custo será de R$ 100 mil por jogo

Para contar com essa tecnologia, a CBF vai precisar investir alto.

Estadão Conteúdo

O presidente da CBF, Samir Xaud, disse nesta terça-feira que o impedimento semiautomático será uma realidade no futebol brasileiro a partir de 2026. Segundo o dirigente, encontros com árbitros sobre a tecnologia já foram realizados para dar ação à essa promessa.

"Investimento alto que a CBF vai fazer. Ano que vem teremos, sim, o impedimento semiautomático. Queremos dar início a essa ferramenta e estamos trabalhando", disse Xaud em entrevista ao SporTV.

O impedimento semiautomático, utilizado no Mundial de Clubes da Fifa, disputado este ano, nos Estados Unidos, prevê recurso tecnológico para desenvolver uma recriação em 3D do lance. A imagem é apresentada ao juiz que vai, assim, determinar sua decisão sobre a jogada em questão.

Para contar com essa tecnologia, a CBF estima um custo de aproximadamente R$ 100 mil por partida (12 câmeras especiais devem ser utilizadas além das instalações, que serão adaptadas às condições dos estádios).

"A gente quer dar início a essa ferramenta importante. Será no Brasileiro e na Copa do Brasil, as principais competições da CBF. Acredito que vai ser útil para dar uma lisura a mais para os nossos campeonatos", afirmou Xaud que viu uma melhora no desempenho dos árbitros.

"Nesses últimos meses, a gente viu uma redução dos erros de arbitragem. É um assunto que a gente tem como prioridade. A gente tá vendo a arbitragem com outros olhos. Queremos que seja a melhor do mundo", completou.

Xaud também abordou um outro tema na entrevista. A participação dos times brasileiros na fase prévia da Libertadores. Ele revelou conversas com a entidade que comanda o futebol da América do Sul para tirar os times nacionais desta etapa do torneio.

"Já tive alguns diálogos com o presidente Alejandro (Domínguez, da Conmebol) sobre datas, especificamente. Esses confrontos pré-Libertadores, a maioria deles é de dois brasileiros se enfrentando, que roubam duas datas a mais para ter uma vaga direta na fase de grupos. É dentro dessas possibilidades que estamos trabalhando com a Conmebol", afirmou Xaud.

