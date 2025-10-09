Ilhas Faroé x Montenegro: onde assistir e escalações do jogo hoje (9/10) pelas eliminatórias da Copa Ilhas Faroé e Montenegro jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 09.10.25 14h45 Durante a segunda rodada, Montenegro venceu Ilhas Faroé por 1 a 0 (Facebook/ @fsf1979) Ilhas Faroé x Montenegro disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ilhas Faroé x Montenegro ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Ilhas Faroé e Montenegro somam 2 vitórias, 3 derrotas e 4 gols marcados pelo Grupo L das eliminatórias da Copa do Mundo. Nenhuma das equipes passou por empates. As Ilhas Faroé sofreram 5 gols na competição, enquanto o Montenegro teve sua defesa vazada 9 vezes. Montenegro venceu Ilhas Faroé por 1 a 0 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Escócia x Grécia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (9/10) pelas eliminatórias da Copa Escócia e Grécia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Ilhas Faroé x Montenegro: prováveis escalações Ilhas Faroé: Mattias Lamhauge; Martin Agnarsson, Gunnar Vatnhamar, Jann Benjaminsen, Samuel Chukwudi; Andrias Edmundsson, Géza Dávid, Brandur Hendriksson, Árni Frederiksberg; Joannes Bjartalíd, Páll Klettskard. Montenegro: Danijel Petkovic; Stefan Savic, Milan Roganovic, Nikola Sipcic, Igor Vujacic; Milan Vukotic, Milos Brnovic, Andrija Bulatovic, Driton Camaj; Stevan Jovetic, Nikola Krstovic. FICHA TÉCNICA Ilhas Faroé x Montenegro Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Ilhas Faroé Montenegro eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Belarus x Dinamarca: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Bielorrússia e Dinamarca jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Áustria x San Marino: onde assistir e escalações do jogo de hoje (09/10) pelas eliminatórias da Copa Áustria e San Marino jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 09.10.25 14h45 JOGO AMISTOSO Polônia x Nova Zelândia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Polônia e Nova Zelândia jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.10.25 14h45 JOGO AMISTOSO Inglaterra x Gales: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (09/10) Inglaterra e País de Gales jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 09.10.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Com novidades, Remo encara Athletico-PR no Baenão para colar de vez no G4 A principal novidade é o retorno do atacante Pedro Rocha, artilheiro da Série B, que está novamente à disposição e pode começar jogando 09.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (09/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 09.10.25 7h00 MAIS PROBLEMA Justiça do Trabalho condena Paysandu a pagar cerca de R$ 20 mil por fraude em contrato trabalhista A Justiça reconheceu que a agremiação utilizou de forma irregular um contrato de direito de imagem para mascarar parte do salário de um ex-preparado de goleiros 08.10.25 22h00 Futebol Athletic-MG vence e Paysandu vê aumentar a distância para sair do Z-4 da Série B Clube bicolor segue na lanterna do campeonato e se prepara para duelo contra o Remo 09.10.25 9h17