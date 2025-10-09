Ilhas Faroé x Montenegro: onde assistir e escalações do jogo hoje (9/10) pelas eliminatórias da Copa

Ilhas Faroé x Montenegro disputam hoje, quinta-feira (09/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ilhas Faroé x Montenegro ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Ilhas Faroé e Montenegro somam 2 vitórias, 3 derrotas e 4 gols marcados pelo Grupo L das eliminatórias da Copa do Mundo. Nenhuma das equipes passou por empates.

As Ilhas Faroé sofreram 5 gols na competição, enquanto o Montenegro teve sua defesa vazada 9 vezes.

Montenegro venceu Ilhas Faroé por 1 a 0 durante a segunda rodada das eliminatórias europeias.

VEJA MAIS

Ilhas Faroé x Montenegro: prováveis escalações

Ilhas Faroé: Mattias Lamhauge; Martin Agnarsson, Gunnar Vatnhamar, Jann Benjaminsen, Samuel Chukwudi; Andrias Edmundsson, Géza Dávid, Brandur Hendriksson, Árni Frederiksberg; Joannes Bjartalíd, Páll Klettskard.

Montenegro: Danijel Petkovic; Stefan Savic, Milan Roganovic, Nikola Sipcic, Igor Vujacic; Milan Vukotic, Milos Brnovic, Andrija Bulatovic, Driton Camaj; Stevan Jovetic, Nikola Krstovic.

FICHA TÉCNICA

Ilhas Faroé x Montenegro

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé

Data/Horário: 09 de outubro de 2025, 15h45