Ilhas Faroé x Croácia: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/09) pelas eliminatórias da Copa

Ilhas Faroé x Croácia disputam hoje, sexta-feira (05/09), a 5° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ilhas Faroé x Croácia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas das eliminatórias europeias, a Croácia passou por uma vitória goleada de 7 a 0 sobre o Gibraltar e outra de 5 a 1 contra a República Tcheca.

Já as Ilhas Faroé passaram por uma derrota de 2 a 1 para a República Tcheca, outra de 1 a 0 para Montenegro e uma vitória de 2 a 1 sobre o Gibraltar.

Ilhas Faroé x Croácia: prováveis escalações

Ilhas Faroé: Reynatrod; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Danielsen, Benjaminsen, Olsen, Davidsen; Frederiksberg, Johannesen, Justinussen.

Croácia: Livakovic; Smolcic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Modric, Sucic; Pasalic, Kramaric, Perisic; Budimir.

FICHA TÉCNICA

Ilhas Faroé x Croácia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Tórsvøllur, em Tórshavn, Ilhas Faroé

Data/Horário: 05 de setembro de 2025, 15h45