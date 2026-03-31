Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Holanda e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 31.03.26 15h35 O Equador vem de um empate de 1 a 1 com o Marrocos (X/ @Albirroja) Holanda x Equador disputam hoje, terça-feira (31/03), um jogo amistoso. A partida tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Países Baixos x Equador ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, a Holanda passou por duas vitórias de 4 a 0 sobre Malta e Finlândia, por um empate de 1 a 1 com a Polônia, por uma vitória de 4 a 0 sobre a Lituânia e por outra de 2 a 1 sobre a Noruega. Já o Equador passou por três empates sem gols com o Brasil, o Peru e o Paraguai; por uma vitória de 1 a 0 sobre a Argentina e por um empate de 1 a 1 com o Marrocos. Holanda x Equador: prováveis escalações Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Keees Smit, Gravenberch e Reijnders (Xavi Simons); Koopmeiners, Cody Gakpo e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman. Equador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Moises Caicedo e Pedro Vite; John Yeboah (Kendry Páez), Alan Minda e Gonzalo Plata; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Becca... FICHA TÉCNICA Países Baixos x Equador Amistoso Local: Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda Data/Horário: 31 de março de 2026, 15h45 