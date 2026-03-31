O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03)

Holanda e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
O Equador vem de um empate de 1 a 1 com o Marrocos (X/ @Albirroja)

Holanda x Equador disputam hoje, terça-feira (31/03), um jogo amistoso. A partida tem início às 15h45 (horário de Brasília), no Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Países Baixos x Equador ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, a Holanda passou por duas vitórias de 4 a 0 sobre Malta e Finlândia, por um empate de 1 a 1 com a Polônia, por uma vitória de 4 a 0 sobre a Lituânia e por outra de 2 a 1 sobre a Noruega.

Já o Equador passou por três empates sem gols com o Brasil, o Peru e o Paraguai; por uma vitória de 1 a 0 sobre a Argentina e por um empate de 1 a 1 com o Marrocos.

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

image Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa
Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

image Marrocos x Paraguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03)
Marrocos e Paraguai jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Holanda x Equador: prováveis escalações

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk e Van de Ven; Keees Smit, Gravenberch e Reijnders (Xavi Simons); Koopmeiners, Cody Gakpo e Brian Brobbey. Técnico: Ronald Koeman.

Equador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho e Piero Hincapié; Moises Caicedo e Pedro Vite; John Yeboah (Kendry Páez), Alan Minda e Gonzalo Plata; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Becca... 

FICHA TÉCNICA
Países Baixos x Equador
Amistoso
Local: Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda
Data/Horário: 31 de março de 2026, 15h45

Palavras-chave

holanda

equador

jogos de hoje

eliminatórias da copa do mundo de 2026
Futebol
.
ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03)

Holanda e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

31.03.26 15h35

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa

Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

31.03.26 15h25

JOGO AMISTOSO

Marrocos x Paraguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03)

Marrocos e Paraguai jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

31.03.26 14h19

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

31.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira

31.03.26 7h00

COPA NORTE

Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé

Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares

31.03.26 8h00

QUEM FICA E QUEM SAI

Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo

Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio

30.03.26 20h10

futebol

Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira

Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março

31.03.26 10h00

