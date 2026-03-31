Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 31.03.26 15h25 Nas semifinais, a Itália eliminou a Irlanda do Norte por 2 a 0 (X/ @Azzurri) Bósnia-Herzegovina x Itália disputam hoje, terça-feira (31/03), a final das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bósnia x Itália ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Itália terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo I e acumulou um total de 6 vitórias, 2 derrotas, 21 gols marcados e 12 gols sofridos. Nas semifinais, o time eliminou a Irlanda do Norte por 2 a 0. Já a Bósnia ficou na vice-liderança do Grupo H e acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o País de Gales nos pênaltis. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (26/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Eliminatórias da Copa do Mundo, Liga das Nações, Copa do Nortes e Copa Verde movimentam o futebol nesta quinta-feira Bósnia x Itália: prováveis escalações Bósnia: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic e Dzeko. Itália: Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Mancini; Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano; Retegui e Kean. FICHA TÉCNICA Bósnia e Herzegovina x Itália Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina Data/Horário: 31 de março de 2026, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bósnia itália eliminatórias da copa do mundo de 2026 jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Holanda e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 15h35 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 JOGO AMISTOSO Marrocos x Paraguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Marrocos e Paraguai jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 14h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00