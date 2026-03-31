Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa

Bósnia-Herzegovina x Itália disputam hoje, terça-feira (31/03), a final das repescagens europeias para a Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bósnia x Itália ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Itália terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo I e acumulou um total de 6 vitórias, 2 derrotas, 21 gols marcados e 12 gols sofridos. Nas semifinais, o time eliminou a Irlanda do Norte por 2 a 0.

Já a Bósnia ficou na vice-liderança do Grupo H e acumulou 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 17 gols marcados e 7 gols sofridos. Em seguida, a equipe superou o País de Gales nos pênaltis.

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Bósnia x Itália: prováveis escalações

Bósnia: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Basic, Memic; Demirovic e Dzeko.

Itália: Donnarumma; Calafiori, Bastoni, Mancini; Dimarco, Tonali, Locatelli, Barella, Politano; Retegui e Kean.

FICHA TÉCNICA

Bósnia e Herzegovina x Itália

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Bilino Polje, em Zenica, Bósnia e Herzegovina

Data/Horário: 31 de março de 2026, 15h45