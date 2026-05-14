França anuncia 26 convocados para a Copa com o capitão Mbappé e setor ofensivo poderoso Finalista na Champions novamente, o Paris Saint Germain lidera como o clube que mais cedeu jogadores para seleção francesa Estadão Conteúdo 14.05.26 18h06 Mbappé é o homem gol da França, atual campeã mundial (THANASSIS STAVRAKIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO) Com transmissão pela TV francesa, TF1, técnico Didier Deschamps anunciou nesta quinta-feira os 26 convocados que tentarão buscar o tricampeonato para a França na Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Além do intocável capitão Mbappé, o treinador chamou um ataque poderoso, com Dembélé, Olise e Doué. Esta foi a última convocação que Deschamps realizou pela seleção francesa. Após 69 listas, em 14 anos, no comando da equipe o treinador fará sua despedida buscando, ao lado dos 26 chamados na 70ª, mais uma taça. Apostando na juventude liderada pelos veteranos, a convocação da França trouxe jogadores campeões em 2018, como Théo Hernandez, Rabiot e Kanté, além do capitão Mbappé, o grande nome do país para o Mundial. Os quatro são vistos como peças-chave do esquema titular de Deschamps. O Paris Saint Germain lidera como o clube que mais cedeu jogadores para seleção francesa, com 5 no total, e com 3 deles concentrando-se no ataque. Na sequência, Real Madrid, Crystal Palace, Milan e Bayern de Munique com 2 convocados cada. CONFIRA OS 26 CONVOCADOS: Goleiros - Brice Samba, Mike Maignan e Robin Rissei. Defensores - Lucas Digne, Malo Gusto, Lucas Hernandez, Ibrahima Konaté, William Saliba e Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Théo Hernandez. Meio-campistas - NGolo Kanté, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni e Warren Zaïre-Emery. Atacantes - Maghnes Akliouche, Rayan Cherki, Ousmane Dembéle, Désiré Doué, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta. A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Futebol Copa do Mundo França Didier Deschamps Mbappé Dembélé Doué COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mayk valoriza classificação do Remo e exalta torcida: ‘Jogaram com a gente’ Contratado após os campeonatos estaduais, Mayk rapidamente ganhou espaço com o técnico Léo Condé e se firmou entre os titulares. 14.05.26 12h38 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19 futebol Após eliminação da Copa do Brasil, Júnior Rocha destaca nível do Paysandu e valoriza o time Papão empatou com o Vasco na última quarta-feira (13) e se despediu do torneio 14.05.26 11h43 FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Com vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Remo garante R$ 5 milhões em premiação Time azulino superou o Bahia e avançou no torneio nacional 14.05.26 10h32 Futebol Léo Condé exalta atuação do Remo após classificação sobre o Bahia na Copa do Brasil Técnico azulino valoriza postura da equipe nos dois jogos, destaca força coletiva e celebra vaga nas oitavas diante de um adversário da Série A 14.05.26 0h25 Futebol Remo vira sobre o Bahia no Mangueirão e carimba vaga nas oitavas da Copa do Brasil Leão Azul vence por 2 a 1 diante da torcida azulina, confirma superioridade no confronto e garante premiação milionária de R$ 3 milhões 13.05.26 23h41 futebol Após eliminação para o Remo, jogador do Bahia desabafa sobre crise: ‘prejuízo gigante' Rodrigo Nestor disse que a equipe tem passado por semanas difíceis, de 'não poder sair de casa' 14.05.26 12h19