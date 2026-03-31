Marrocos x Paraguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Marrocos e Paraguai jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 31.03.26 14h19 O Marrocos vem de um empate de 1 a 1 com o Equador (X/ @EnMaroc) Marrocos x Paraguai disputam hoje, terça-feira (31/03), um jogo amistoso. A partida será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, França. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Marrocos x Paraguai ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Marrocos superou a Tanzânia por 1 a 0, venceu Camarões por 2 a 0, eliminou a Nigéria nos pênaltis, goleou o Senegal por 3 a 0 e empatou com o Equador por 1 a 1. Já o Paraguai passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai, uma derrota de 1 a 0 para o Brasil, um empate sem gols com o Equador e duas vitórias de 1 a 0 sobre o Peru e a Grécia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Marrocos x Paraguai: prováveis escalações Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Chadi Riad e Mazraoui; El Aynaoui e Ounahi; Saibari, Brahim Díaz e Ezzalzouli; El Kaabi. Técnico: Mohamed Ouahbi. Paraguai: Fernández; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Balbuena e Alderete; Almirón, Diego Gómez, Ojeda e Ramón Sosa; Mauricio e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro. FICHA TÉCNICA Marrocos x Paraguai Amistoso Local: Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, França Data/Horário: 31 de março de 2026, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Paraguai Marrocos jogos de hoje Amistoso internacional COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Holanda x Equador: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Holanda e Equador jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 15h35 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Bósnia x Itália: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (31/03) pelas eliminatórias da Copa Bósnia-Herzegovina e Itália jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 31.03.26 15h25 JOGO AMISTOSO Marrocos x Paraguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03) Marrocos e Paraguai jogam uma partida amistosa hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 31.03.26 14h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (31/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Norte, Liga das Nações, Eliminatórias da Copa, Campeonato Brasileiro Série B e amistosos internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 31.03.26 7h00 COPA NORTE Com time alternativo, Paysandu tenta manter invencibilidade contra o Guaporé Time bicolor não perde há oito jogos e busca seguir com a boa fase diante da equipe rondoniense; Bicola será comandado pelo auxiliar Elton Macaé, enquanto o técnico Júnior Rocha permanece em Belém com os titulares 31.03.26 8h00 QUEM FICA E QUEM SAI Executivo detalha situações de Freitas, Panagiotis, Catarozzi, Carlinhos e Diego Hernández no Remo Clube esclarece ausência de jogadores, recuo em negociação por Carlinhos e estratégia cautelosa com uruguaio 30.03.26 20h10 futebol Entre Série A, Copa Norte e Copa do Brasil, Remo terá outra maratona de jogos em abril; confira Leão Azul terá nove jogos no mês, um a mais que em março 31.03.26 10h00