Marrocos x Paraguai: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (31/03)

Marrocos x Paraguai disputam hoje, terça-feira (31/03), um jogo amistoso. A partida será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, França. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Marrocos x Paraguai ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Marrocos superou a Tanzânia por 1 a 0, venceu Camarões por 2 a 0, eliminou a Nigéria nos pênaltis, goleou o Senegal por 3 a 0 e empatou com o Equador por 1 a 1.

Já o Paraguai passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Uruguai, uma derrota de 1 a 0 para o Brasil, um empate sem gols com o Equador e duas vitórias de 1 a 0 sobre o Peru e a Grécia.

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Marrocos x Paraguai: prováveis escalações

Marrocos: Bounou; Hakimi, Diop, Chadi Riad e Mazraoui; El Aynaoui e Ounahi; Saibari, Brahim Díaz e Ezzalzouli; El Kaabi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Paraguai: Fernández; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Balbuena e Alderete; Almirón, Diego Gómez, Ojeda e Ramón Sosa; Mauricio e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

FICHA TÉCNICA

Marrocos x Paraguai

Amistoso

Local: Estádio Bollaert-Delelis, em Lens, França

Data/Horário: 31 de março de 2026, 15h