Guia do Parazão 2023: saiba como vem o São Francisco para a disputa do Campeonato Paraense; veja

O São Francisco retorna à elite do Campeonato Paraense, após uma breve passagem pela segunda divisão, de onde ressurgiu com o título de vice-campeão. Este ano, o Leão Santareno vem trabalhando forte para manter a sequência de bons resultados, fazendo bonito no retorno à elite estadual. Para tanto, o São Francisco vem reformulado desde a diretoria executiva, com a eleição do atual presidente, Valdir Matias Junior, além da comissão técnica e do gerente de futebol, Edson Valino.

O clube vai para a sua 13ª participação no Parazão e a melhor campanha até aqui foi um segundo lugar em 2016, onde sagrou-se campeão da Taça Estado do Pará, equivalente ao segundo turno. A esteia no certame acontece no próximo dia 22, a partir das 10 horas, no estádio Ipixunão, contra o Caeté. Antes da primeira partida, o grupo vem fazendo sua pré-temporada na capital paraense. O último amistoso antes do Parazão aconteceu na última segunda-feira (16), contra o Águia. Os dois times ficaram no 0 a 0.

São Francisco

Presidente: Valdir Matias Jr.

Valdir Matias Jr. Mascote: Leão

Leão Técnico: Samuel Cândido

SAIBA MAIS



Para a empreitada deste ano, o Leão Santareno recrutou o experiente técnico Samuel Cândido, que já vem comandando o clube desde a temporada passada. Ele é ex atleta de futebol profissional, nascido no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira no Flamengo, nas categorias de base. Chegou ao futebol profissional através do Madureira, aos 16 anos. Depois disso teve passagem pelo Fluminense e logo após foi emprestado ao Paysandu, onde deu entrada no futebol paraense em 1982.

Jogou na Tuna e Remo. Parou de jogar por conta de lesão, após isso, se especializou como técnico treinando divisões de base no inicio da década de 90. No futebol profissional como técnico teve passagem pela Tuno Luso Brasileira, CRAC, Castanhal, São Raimundo, Águia, Cametá, Paragominasm entre outros. No último dia 5, o treinador completou 62 anos e foi homenageado por seus atletas durante um treino, mas saiu-se de forma bem direta: "Valeu demais, gente, mas vamos trabalhar!".

Folha Salarial estimada: R$ 150 mil

R$ 150 mil Mando de campo: Estádio Municipal de Ipixuna do Pará (Ipixunão)

Estádio Municipal de Ipixuna do Pará (Ipixunão) Capacidade: 5 mil pessoas

De olho na estreia no Campeonato Paraense, no próximo dia 22, os jogadores do São Francisco fizeram alguns trabalhos físico, técnico e tático. Em parte do cronograma, Samuel Cândido tem trabalhado com os atletas que devem começar o jogo contra o Caeté. A ideia do treinador é aprimorar a movimentação, desde a defesa, explorando, principalmente, as jogadas ofensivas pelas laterais.

No último treino, o volante Samuel Búfalo e o lateral esquerdo Andrelino deixaram o treino com um desconforto muscular. Os dois jogadores já iniciaram o tratamento no Departamento Médico. De acordo com o presidente do clube, o grande objetivo para 2023 é "estar entre os quatro melhores do Campeonato Paraense".