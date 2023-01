São Francisco e Águia empatam em amistoso às vésperas da estreia no Parazão 2023; veja

Em partida amistosa disputada no estádio municipal de Ipixuna do Pará, São Francisco e Águia de Marabá testarem seus atletas que entram em disputa a partir do dia 22, na primeira rodada do Campeonato Paraense. Os dois times ficaram em um 0 a 0 que serviu para os últimos ajustes antes da estreia no certame estadual.

No 1° tempo, o técnico Samuel Cândido colocou em campo a equipe base do último jogo-treino. A mudança foi a entrada do atacante Vitor Santarém. Assim, o Leão Santareno entrou em campo com a seguinte formação: Evandro; Ramon, Maycon, Gabriel Vigia, Ramirez; Camilo, Juninho, Samuel Búfalo, Vitor Santarém; Gabriel Furtado e Gabriel Carrera.

O São Francisco teve a chance de abrir o placar logo no 1° tempo. Aos 30 minutos, Ramirez deixou para Ramon que chutou em cima do goleiro do Águia. Na etapa final, o Leão teve outros bons momentos. Aos 15, em dois lances: primeiro foi Gabriel Carrera que chutou para a defesa do arqueiro do Águia, e, em seguida, Vitor Santarém arriscou novamente, mas a bola passou por cima do gol.

Na etapa final as duas equipes promoveram várias mudanças, mas o placar permaneceu no empate sem gols até o apito final do árbitro. Ao final da partida, o técnico Samuel Cândido elogiou a movimentação da equipe, a troca de passes e as chances criadas.

"Foi um amistoso entre dois times grandes. Enfrentamos uma fortíssima equipe do Campeonato Paraense. Foi um bom teste. Agora é ajustar e preparar a equipe para a estreia", avalia o treinador do São Francisco, Samuel Cândido.

A estreia do São Francisco será no próximo domingo, 22, às 10h, contra a equipe do Caeté, no estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará. Já o Águia de Marabá entra em campo também no dia 22, a partir das 9h45, contra o Castanhal, no estádio Modelão, em Castanhal. Os dois times estão no grupo B da competição, ao lado de Paysandu e Cametá.