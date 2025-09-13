Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 13.09.25 15h00 O Mirassol soma 10 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR) Grêmio x Mirassol disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Grêmio é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Mirassol ocupa a 6° posição com 9 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 35 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Fortaleza e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Grêmio x Mirassol: prováveis escalações Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Alysson, Cuéllar, Arthur e Cristian Oliveira; Carlos Vinícius (Cristaldo) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes. Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Gabriel e Edson Carioca; Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes. FICHA TÉCNICA Grêmio x Mirassol Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 grêmio mirassol jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Fortaleza e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 Campeonato Saudita Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.09.25 14h00 Campeonato Inglês West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00