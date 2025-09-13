Capa Jornal Amazônia
Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão

Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

O Mirassol soma 10 pontos a mais que o Grêmio no Brasileirão (X/ @SudamericanaBR)

Grêmio x Mirassol disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo inicia às 16h (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Grêmio x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio é o 13° colocado do Brasileirão e acumula 6 vitórias, 7 empates, 8 derrotas, 20 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Mirassol ocupa a 6° posição com 9 vitórias, 8 empates, 3 derrotas, 35 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Grêmio x Mirassol: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Erick Noriega, Kannemann e Marlon; Alysson, Cuéllar, Arthur e Cristian Oliveira; Carlos Vinícius (Cristaldo) e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura e Danielzinho; Negueba, Gabriel e Edson Carioca; Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA
Grêmio x Mirassol
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 16h

Palavras-chave

Brasileirão 2025

grêmio

mirassol

jogos de hoje
Futebol
.
