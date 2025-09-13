Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Fortaleza e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Thalles Leal 13.09.25 15h00 Vitória soma 7 pontos a mais que Fortaleza no Brasileirão (Victor Ferreira/ EC Vitória) Fortaleza x Vitória disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 3 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Fortaleza x Vitória: prováveis escalações Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira, Lucca Prior (Pochettino); Breno Lopes, Marinho, Lucero (Deyverson). Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Camutanga, Lucas Halter, Ramon; Baralhas, Willian Oliveira, Cantalapiedra (Ronald ou Matheuzinho); Erick, Osvaldo (Romarinho), Renato Kayzer. FICHA TÉCNICA Fortaleza x Vitória Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fortaleza vitória-ba jogos de hoje brasileirão 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Fortaleza e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 Campeonato Brasileiro Grêmio x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão Grêmio e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 13.09.25 15h00 Campeonato Saudita Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.09.25 14h00 Campeonato Inglês West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 PARAENSE NO OCTOGONO Paraense Amanda Lemos encara Tatiana Suarez no Noche UFC em duelo direto pelo topo do peso-palha Amanda volta ao octógono no próximo sábado (13), em San Antonio, diante da norte-americana, atual número dois do ranking 13.09.25 8h00