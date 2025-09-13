Fortaleza x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Brasileirão

Fortaleza x Vitória disputam hoje, sábado (13/09), a 23° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começa às 16h (horário de Brasília), no Estádio Plácido Castelo, a Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fortaleza x Vitória ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza é o vice-lanterna do Brasileirão e acumula 3 vitórias, 6 empates, 12 derrotas, 20 gols marcados e 34 gols sofridos. O time não vence há 6 rodadas do Campeonato Brasileiro.

Já o Vitória ocupa a 17° posição com 4 vitórias, 10 empates, 8 derrotas, 19 gols marcados e 32 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Fortaleza x Vitória: prováveis escalações

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Gastón Ávila, Brítez, Bruno Pacheco; Martínez, Matheus Pereira, Lucca Prior (Pochettino); Breno Lopes, Marinho, Lucero (Deyverson).

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Cáceres), Camutanga, Lucas Halter, Ramon; Baralhas, Willian Oliveira, Cantalapiedra (Ronald ou Matheuzinho); Erick, Osvaldo (Romarinho), Renato Kayzer.

FICHA TÉCNICA

Fortaleza x Vitória

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 16h