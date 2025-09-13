Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita

Al Hilal x Al Quadisiya disputam hoje, sábado (13/09), a 2° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Hilal x Al Quadisiya ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela temporada, Al Quadisiya goleou Al Najma por 3 a 1, enquanto Al Hilal venceu Al Riyadh por 2 a 0.

Al Hilal x Al Quadisiya: prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Hernandez, Al Harbi; Al Tambakti, Milinkovic-Savic, S. Al Dawsari, Neves; N. Al Dawsari, Nunez.

Al Quadisiya: Casteels; Al Sharani, Alvarez, Fernandez, Al Shamat; Al Ammar, Al Juwayr, Hazazi, Nandez; Quinones, Retegui.

FICHA TÉCNICA

Al Hilal x Al Quadisiya

Campeonato Saudita

Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita

Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 15h