Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita

Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Em sua estreia pela temporada, Al Hilal venceu Al Riyadh por 2 a 0 (X/ @alhilal_en)

Al Hilal x Al Quadisiya disputam hoje, sábado (13/09), a 2° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Hilal x Al Quadisiya ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela temporada, Al Quadisiya goleou Al Najma por 3 a 1, enquanto Al Hilal venceu Al Riyadh por 2 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Al Hilal x Al Quadisiya: prováveis escalações

Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Hernandez, Al Harbi; Al Tambakti, Milinkovic-Savic, S. Al Dawsari, Neves; N. Al Dawsari, Nunez.

Al Quadisiya: Casteels; Al Sharani, Alvarez, Fernandez, Al Shamat; Al Ammar, Al Juwayr, Hazazi, Nandez; Quinones, Retegui.

FICHA TÉCNICA
Al Hilal x Al Quadisiya
Campeonato Saudita
Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 15h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Campeonato Saudita

Al Hilal

Al Quadisiya
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Saudita

Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita

Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

13.09.25 14h00

Campeonato Inglês

West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 12h30

Campeonato Inglês

Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

Campeonato Inglês

Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

13.09.25 7h00

Futebol

Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B

Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém

13.09.25 7h00

FUTEBOL

Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4

Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B

13.09.25 7h30

Campeonato Inglês

Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League

Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

13.09.25 10h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda