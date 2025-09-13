Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 13.09.25 14h00 Em sua estreia pela temporada, Al Hilal venceu Al Riyadh por 2 a 0 (X/ @alhilal_en) Al Hilal x Al Quadisiya disputam hoje, sábado (13/09), a 2° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al Quadisiya ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Band, SporTV e Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela temporada, Al Quadisiya goleou Al Najma por 3 a 1, enquanto Al Hilal venceu Al Riyadh por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Al Hilal x Al Quadisiya: prováveis escalações Al Hilal: Bounou; Cancelo, Koulibaly, Hernandez, Al Harbi; Al Tambakti, Milinkovic-Savic, S. Al Dawsari, Neves; N. Al Dawsari, Nunez. Al Quadisiya: Casteels; Al Sharani, Alvarez, Fernandez, Al Shamat; Al Ammar, Al Juwayr, Hazazi, Nandez; Quinones, Retegui. FICHA TÉCNICA Al Hilal x Al Quadisiya Campeonato Saudita Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 13 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Campeonato Saudita Al Hilal Al Quadisiya COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al-Hilal x Al Quadisiya: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pelo Saudita Al Hilal e Al Quadisiya jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 13.09.25 14h00 Campeonato Inglês West Ham x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League West Ham e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 12h30 Campeonato Inglês Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 Campeonato Inglês Fulham x Leeds: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Fulham e Leeds jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 Campeonato Inglês Bournemouth x Brighton: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (13/09) pela Premier League Bournemouth e Brighton jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 10h00